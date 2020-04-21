广电网络：2019年预亏9500万元至1.05亿元

IT之家4月21日消息 今晚，广电网络发布4月21日晚间公告，预计2019年净利润亏损9500万元到10500万元。

IT之家了解到，广电网络公司当前正处在新旧动能转换时期，有线电视收视、用户安装、卫视落地等传统业务受市场竞争影响，利润同比减少约 26,000 万元，而新培育的融媒体等转型业务由于起步时间短、规模小，贡献利润约 5,000 万元，不足以弥补传统业务下滑的缺口，导致 2019 年度业绩大幅下滑，出现亏损。