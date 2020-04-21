中国演出行业协会：炒作“不可能打工男子”网红经纪公司将纳入负面清单

IT之家4月21日消息 中国演出行业协会今天发文称，网络直播抵制恶意流量炒作，炒作“不可能打工男子”的经纪公司将纳入负面清单。

曾称“这辈子都不可能打工”的周某近日刑满释放，却吸引了众多网红经纪公司。中国演出行业协会4月21日对此表态：网络直播抵制恶意流量炒作。文章中表示，一位刑满释放人员因其曾经在面对媒体采访时，对法律蔑视、对劳动者不屑，对社会规则嘲弄的种种言论火爆网络，吸引众多网红经纪公司无视公序良俗、道德底线，恶意进行流量炒作。引发社会舆论和流量“狂欢”，给网红群体和直播行业带来很大的负面影响。人民网评论：网红公司争抢不打工男：病得不轻！

中国演出行业协会表示，流量只是一种驱动力，是否导向健康的经济模式，是否能具有长远的发展动力，要看流量是否能被引向真正的价值。直播行业具有典型的流量驱动特征，但直播行业需要更健康、长远的价值经济发展模式，而不是短时短视的“眼球经济”。

中国演出行业协会网络表演直播分会秘书长瞿涛表示，对于以此为噱头炒作“搞事情”的网红经纪公司，行业坚决予以抵制，对这些无视行业道德底线，破坏行业健康生态的网络经纪公司，纳入负面清单。只有摒弃、抵制浮躁和短视的心态和行为，从眼球经济走向价值经济，直播行业才会走得健康，走得更远。

IT之家获悉，中国演出行业协会网络表演直播分会近年已建立网络主播黑名单管理机制，对违法违规的主播实行行业联合惩戒和抵制，对那些不遵守底线红线的主播形成了震慑，行业秩序明显好转，可以说收到了非常好的成效。近期，中国演出行业协会网络表演直播分会还与其他相关行业也建立了跨行业的联合惩戒机制，一批在非直播领域的违法违规人员也同步列入直播行业主播黑名单。