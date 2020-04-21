外媒：苹果计划未来12个月内生产约2.13亿部iPhone

北京时间4月21日晚间消息，据国外媒体报道，苹果公司已通知几家供应商，在截至2021年3月的12个月内，计划生产约2.13亿部iPhone，同比增长4%。在此之前，受新冠病毒疫情的影响，一些供应商认为，今年来自苹果的订单可能大幅减少。



受疫情的影响，自3月中旬以来，苹果已经关闭了全球大部分零售店。分析人士称，尽管iPhone全球需求可能下滑，但由于担心零部件短缺，预计苹果将增加其新款5G手机的库存。

上周，苹果发布了新一代低端手机iPhone SE。今年晚些时候，预计苹果还将发布三款至四款5G iPhone手机。据悉，这些5G iPhone所需必要零部件已经开始发货。

知情人士称，包括iPhone SE和即将推出的5G iPhone在内，现有机型和新机型的产量几乎各占50%

据一家零部件厂商的高管称：“苹果的产量前景相当乐观，但我们也要评估，其产量目标是否基于实际需求（预估）。最终，实际产量可能会低10%至20%。”

零售店的关闭，使得苹果很难衡量市场对其产品的需求。当前，苹果的大部分销售都是在网上进行的。因此，苹果正在通过增加新机型的库存，来为年终的购物季做准备。

受疫情的影响，全球智能手机需求可能下滑。为此，一些零部件制造商希望谨慎评估苹果的产量前景。一位显示屏采购经理称：“苹果可能希望调整库存，以便在今年秋季和圣诞节期间有足够的库存。”

今年，预计苹果将生产约2亿部iPhone，较疫情暴发前预计的近2.2亿部减少约10%。

按照以往惯例，苹果将在5月和6月正式向供应商下订单。在过去，苹果也曾修正过其预期（意味着调整订单数量）。分析人士称，如果疫情持续下去，苹果将来也可能修正今年的订单。

中国信通院发布的数据显示，今年3月份，中国智能手机出货量为2102.9万部，同比下滑21.9%。其中，iPhone出货量为250万部，较2月份增长416%。

需要指出的是，中国的大型在线零售商似乎都在以折扣价销售iPhone，因为目前还不清楚苹果的该销量预期是否会成立。另外，由于新冠病毒仍在蔓延，iPhone在美国和欧洲的销量预计也将放缓。