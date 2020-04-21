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亚马逊宣布投资1000万美元保护森林，2040年零碳排放

2020/4/21 22:29:08来源：新浪科技作者：黎明责编：孤城评论：

北京时间4月21日晚间消息，据国外媒体报道，亚马逊今日宣布，将投资1000万美元帮助保护或恢复美国东北部的森林，这是亚马逊承诺到2040年实现碳中和（carbon neutral）目标的一部分。

这笔投资也是亚马逊“Right Now Climate Fund”1亿美元气候基金的第一笔投资，该基金于去年9月与自然保护协会（Nature Protection Ancy）联合合作推出，旨在恢复和保护世界各地的森林、湿地和泥炭地，其目标是消除大气中的碳。

该基金是亚马逊《气候宣言》（The Climate Pledge）的一部分，根据《气候宣言》，亚马逊计划提前10年实现《巴黎协定》的目标，到2040年实现净零碳排放

此次这1000万美元投资将用于扩大由自然保护协会、美国森林基金会（American Forest Foundation）和佛蒙特州土地信托基金（Vermont Land Trust）管理的两个项目，这两个项目旨在向小型家庭森林所有者和中型森林所有者开放碳信贷市场。亚马逊表示，这笔投资将使亚马逊成为这两个项目的最大资助者。

确切而言，这笔投资将用于将上述两个项目扩展到宾夕法尼亚州和佛蒙特州以外的阿巴拉契亚山脉和美国其他地区。到2031年，此举将使大气中的二氧化碳减少1850万吨，相当于一辆普通客车行驶460亿英里。

去年9月，亚马逊曾首次披露自己的“碳足迹”，称2018年排放了4440万吨二氧化碳。亚马逊已承诺，到2024年达到80%的可再生能源使用率，到2030年达到100%（目前正在推动到2025年达到100%）。在全球范围内，亚马逊拥有86个太阳能和风能项目，这些项目的发电能力超过2300兆瓦，每年提供超过630万兆瓦时的能源，足以为58万多个美国家庭供电。

除了《气候宣言》，亚马逊还采取了其他措施来改善环境。今年2月，亚马逊CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）承诺，将提供100亿美元启动一个新的地球基金，以应对气候变化。

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关键词：亚马逊碳排放

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