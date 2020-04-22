郭明錤：苹果iPhone SE Plus或推迟至2021年下半年发布

IT之家4月22日消息 著名苹果分析师郭明錤昨晚再度更新其报告，除了谈到iPhone SE 2和iPhone 12外他还谈到了2021年即将发布的苹果iPhone SE Plus。

▲新款iPhone SE

IT之家了解到，郭明錤在之前的一份报告中提到苹果正在研发一款将于2021年上半年发布的 "iPhone SE Plus"，但现在他认为这款设备“很可能推迟到2021年晚些时候发布”。但他并没有提供有关iPhone SE Plus的更多信息。

苹果iPhone‌ SE Plus预计将配备5.5或6.1英寸显示屏，类似于iPhone 11/11 Pro。不过它并不会使用Face ID，而是会将Touch ID集成到设备右侧的电源按钮中。没有Face ID的‌iPhone‌ SE Plus的“刘海儿”也会较小，因为设备正面仅需容纳标准的前置摄像头等组件。

苹果公司本月发布了‌iPhone‌ SE，其设计与‌iPhone‌ 8类似但搭载了升级的A13处理器。它还采用了Touch ID‌和旧款iPhone‌的设计但加入了较新的‌iPhone功能/硬件，对于那些打算从iPhone‌ 6或‌iPhone‌ 7等旧款iPhone升级至新款iPhone的用户来说足够有吸引力。