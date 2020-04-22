美国主要科技巨头全线下跌：苹果跌3.09%，微软跌4.14%

北京时间4月22日消息，原油期货价格连续第二日重挫，美国新冠肺炎确诊病例增幅创下4月10日以来新高，打压美股星期二大幅收跌，科技和能源板块领跌。截至收盘，道指跌631.56点，跌幅为2.67%，报收23018.88点；标普500指数跌86.6点，跌幅为3.07%，报收2736.56点；纳指跌297.5点，跌幅为3.48%，报收8263.23点。

美国主要科技巨头全线下跌，脸书跌4.17%，亚马逊跌2.74%，苹果跌3.09%，NetFlix跌0.84%，Alphabet跌3.97%，微软跌4.14%。

▲ 纳斯达克综合指数下跌297.5点

中国主要科技股绝大多数下跌，网易跌1.27%，爱奇艺跌3.53%，拼多多涨1.66%，微博跌2.21%，腾讯音乐跌2.06%，阿里巴巴跌2.26%，京东跌4.34%，趣头条跌11.85%。

中概股股价

其他中概股大多数下跌，其中上涨的公司包括：金融界（涨12.31%），团车（涨8.55%），如涵控股（涨7.18%），流利说（涨5.49%），网易有道（涨4.75%），新东方（涨3.44%），品钛（涨3.25%），嘉楠科技（涨2.4%），好未来（涨1.9%），兰亭集势（涨0.66%），简普科技（涨0.28%），易车网（涨0.18%），58同城（涨0.1%）。

与上一交易日持平的公司包括：信也科技、乐居、蘑茹街、UT斯达康。

下跌的公司包括：老虎证券（跌0.35%），信而富（跌0.76%），达内科技（跌1.09%），搜狐（跌1.09%），搜狗（跌1.47%），唯品会（跌1.64%），百世（跌1.64%），携程网（跌1.73%），世纪互联（跌1.74%），正保教育（跌1.9%），乐信（跌2.05%），陌陌（跌2.15%），中通（跌2.28%），猎豹移动（跌2.49%），新浪（跌2.51%），宝尊电商（跌2.55%），360金融（跌2.72%），跟谁学（跌2.91%），微贷网（跌3.03%），云集（跌3.41%），富途控股（跌3.52%），欢聚集团（跌3.52%），凤凰新媒体（跌3.65%），人人公司（跌3.66%），哔哩哔哩（跌3.74%），小牛电动（跌4.42%），优信（跌5.0%），趣店（跌5.0%），500彩票网（跌5.31%），蔚来（跌5.33%），中芯国际（跌5.49%），搜房网（跌5.69%），寺库（跌5.81%），途牛（跌5.87%），云米（跌6.03%），虎牙（跌6.24%），前程无忧（跌6.27%），汽车之家（跌6.48%），1药网（跌6.5%），宜人贷（跌7.36%），迅雷（跌7.37%），斗鱼（跌7.89%），触宝（跌8.2%），华米（跌9.44%），无忧英语（跌10.79%），小赢科技（跌12.35%）。

新东方利润增长22.4%，股价上涨逾3%

4月21日，新东方发布了2020财年第三季度（2019年12月至2020年2月）财报。财报显示，新东方净收入超过9.23亿美元，同比增长15.9%。运营利润约为1.17亿美元，同比增长22.4%。归属于新东方的净利润约为1.38亿美元，同比增长41.4%。新东方还披露，2020财年第三季度学生报名人数约为161万，同比上升2.3%。疫情对线下教育冲击较大，新东方通过OMO系统将所有线下课程转移至线上，实行小班直播教学。由于2月份的退班率和延期上课的学生人数高于正常水平，疫情对第三财季收入的影响介于8%至10%之间。除收入减少直接影响利润外，将课程由线下转为线上还增加了IT成本支出，毛利率下降了80个基点。第三季度新东方新增110个学习中心，在张家港和南京新开设两所培训学校。新东方还将投入更多资源升级技术平台，支撑业务更健康地发展。由于海外疫情尚未得到有效控制，短期内新东方海外相关业务会受到影响。新东方预计第四财季（2020年3月至5月）营收下降幅度可能介于4%至8%之间。今天常规交易中，新东方股价上涨3.76美元，涨幅为3.44%，报收于113.13美元。

美国/国外科技股

其他国外科技股绝大多数下跌，只有一家公司上涨：iRobot（涨0.69%）。

与上一交易日持平的公司包括：Fibit。

下跌的公司包括：eBay（跌0.08%），动视暴雪（跌1.17%），Box（跌1.31%），Groupon（跌1.55%），Zynga（跌1.7%），艺电（跌1.85%），诺基亚（跌2.33%），索尼（跌2.36%），Lyft（跌2.82%），IBM（跌3.03%），赛门铁克（跌3.15%），Pinterest（跌3.21%），高通（跌3.32%），GoPro（跌3.35%），Uber（跌3.55%），速汇金（跌3.57%），Snap（跌3.72%），Spotify（跌3.74%），爱立信（跌4.0%），博通（跌4.12%），PayPal（跌4.13%），黑莓（跌4.16%），西部数据（跌4.35%），LendingClub（跌4.4%），Yelp（跌4.45%），美光科技（跌4.59%），Adobe（跌4.61%），Twitter（跌4.66%），思科（跌4.68%），英特尔（跌4.77%），甲骨文（跌4.82%），SAP（跌5.35%），VMware（跌5.77%），英伟达（跌6.11%），惠普公司（跌6.12%），恩智浦（跌6.51%），摩托罗拉系统（跌6.89%），AMD（跌7.11%），Salesforce（跌7.5%），特斯拉（跌7.99%），戴尔科技（跌8.69%），Slack（跌9.54%）。

星期一特斯拉股票十连涨划上句号，这是其股价有史以来连续上涨的最长时间。在4月2日至4月17日的10个交易日内，特斯拉股价由454美元涨至754美元，涨幅达65%。今年以来，特斯拉股价累计上涨近80%，而道指、标普500指数则下跌了2位数。特斯拉4月2日披露的好于预期的第一季度汽车交付量拉开了这轮股价上涨的序幕。华尔街预期特斯拉第一季度营收为60美元，亏损合每股29美分。每个季度结束后的两周内，特斯拉股价往往会出现上涨，例如，去年第三、四季度结束后两周内，涨幅分别达到7%和29%。发布财报后的两周内，特斯拉股价往往也会上涨，发布去年第三、四季度财报后两周内，分别上涨了12%和25%。分析师加里·布莱克（Gary Black）认为，华尔街对特斯拉第二季度交付量预期过于保守，特斯拉发布的好于华尔街预期的目标会再次刺激股价上涨。华尔街预计特斯拉第二季度交付量为7.2万辆，低于第一季度的约8.5万辆和上年同期的9.5万辆。特斯拉第一季度开始交付Model Y，有助于增加交付量。

营收下降、不再披露业绩预期，打压IBM股价

由于第一季度营收下降和不再披露未来业绩预期，星期二常规交易中，IBM股价下跌3.65美元，跌幅为3.03%，报收于116.76美元，盘中一度探底112.06美元。彭博行业研究称，受疫情影响，IBM可能难以实现今年营收恢复增长的目标。目前，虽然IBM股价比3月份低点上涨约20%，但仍然比2月份高点低约28%。花旗银行分析师吉姆·苏瓦（Jim Suva）表示，受疫情影响，近期IBM营收和利润可能继续走低，但2020年之后可能会有所好转。苏瓦对IBM股票评级为“中性”，把目标股价由110美元上调至120美元。IBM股价“符合一家成熟的IT硬件公司的标准”。摩根士丹利分析师凯蒂·休伯蒂（Katy Huberty）表示，之前的管理团队看重的是利润或自由现金流，新任CEO明显更看重营收增长，后者更有助于推动投资者热情和股价上涨。休伯蒂对IBM股票评级为“中性”，将目标股价由107美元上调至111美元。