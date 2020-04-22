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因疫情原因，家电年度盛会独苗IFA2020官宣取消

2020/4/22 8:04:36来源：新浪科技作者：于泽责编：懒猫评论：

4月22日早间消息，IFA柏林官方宣布，即将在2020年夏天举办的IFA 2020将“无法像往常一样进行”，言外之意，今年IFA线下展会活动将被取消。

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▲ IFA2020也要凉凉

不过IFA官方强调，主办方一直在研究一种创新的形式来确保IFA得以继续提供核心功能，根据其他展会的经验，应该是将重要发布会改为线上举行。主办方称，目前这个规划已经非常完善，IFA会在稍后提供更多详细信息。

▲ IFA20220官方推特

柏林国际电子消费品展览会（International Funkausstellung Berlin），缩写IFA。它是德国最具规模的电子产品博览会之一，源于1924年。它也是世界上最大的消费类电子产品的展览会，一般在每年8、9月份举办。

对于家电行业言，除参加了美国CES之外，原计划3月在上海举行的AWE因为疫情被迫取消，将与2021年的AWE一起合办。被称为全球三大展会的最后一战则是德国IFA，因此，家电行业寄望于德国IFA能顺利举行，这也是本年度家电企业新产品集体展示的最后一次机会。然而，由于疫情的原因，IFA也只能遗憾的取消、

此前MWC2020、谷歌IO大会、微软Build 2020等多个科技盛会都因疫情原因取消。

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关键词：IFA家电新冠肺炎

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