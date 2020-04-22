欲占高地，智能汽车“入口战”刚刚开始

我们知道，从PC到手机，在操作系统上中国似乎没什么存在感，不过，2020年或将是国内开启操作系统自主安全可控的里程碑之年。

如今，"软件定义汽车"已经渐渐成为共识，一些有实力的车企和互联网企业都将目光聚焦到底层操作系统上。而随着5G商用，智能汽车入口战也才刚刚开始。

国内智能汽车行业迎来大风口

日前，国家发改委、工信部和科技部等11个部门联合发布《智能汽车创新发展战略》，其中对我国智能汽车的发展做了详细的规划：2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业动态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成；2030年-2050年，中国标准智能汽车体系全面建成，智能汽车充分满足人民日益增长的美好生活需求。

无论是传统的汽车企业、造车新势力还是互联网企业等，都加入到智能汽车行业的竞争中。

麦肯锡曾研究预测，智能网联汽车产业生态链在2025年的经济规模可达到1.9万亿美元，而中国将是全球智能网联汽车产业发展的重要推动者和受益对象。

互联网公司杀入汽车行业

"得生态者的天下"，对于车载OS，BAT是如此渴望和心动，纷纷杀入汽车行业。

说起自动驾驶或智能汽车，或许最先想到的互联网公司是百度。2017年，百度Apollo面世，其向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴提供一个开放、完整、安全的软件平台，帮助他们结合车辆和硬件系统，快速搭建一套属于自己的完整的自动驾驶系统。

2019年，Apollo发布了全新升级的小度车载OS，其在人车交互、车载生态、智能场景、安全守护等几方面均有突破。而搭载小度车载OS的品牌包括福特、EXEED星途、现代集团、长城、启辰等。

2020年知名研究机构Navigant Research发布的最新自动驾驶竞争力榜单显示，唯一上榜的中国玩家Apollo排名再次跃升，首次挺进NR报告国际自动驾驶"领导者"行列。

如今，Apollo已迭代到5.5版，差不多一年两个版本，其中包含自动驾驶开放平台、车路协同开放平台和智能车联开放平台三大平台，给智能汽车和智能交通产业提供全栈能力。

据悉，Apollo生态合作伙伴规模已达178家，辐射OEM、Tier1、核心供应商、出行服务商、新兴公司、基金投资机构，相关政府及研究机构，是目前全球涵盖产业最为丰富、最为全面的自动驾驶生态。

同样是2017年，腾讯推出腾讯车联"AI in Car"系统，全面开放基于AI的连接能力和生态资源，致力于和合作伙伴一同为车主打造全方位的智慧车生活。广汽、长安、吉利、比亚迪、东风柳汽共五家汽车厂商，成为了腾讯车联的首批合作车企，共建AI in Car生态系统。

据了解，"AI in Car"系统，针对交互智能和服务场景智能为车企提供了具体的解决方案，开放了五大基于AI的能力：智能语音服务、场景化服务、内容服务、社交服务、和运营增值服务。五大能力覆盖车主的完整生活场景，形成了完整的智能车联网服务平台。

当然，"AI in Car"并不是真正意义上的OS，而更像是一个解决方案。

2018年，腾讯又推出TAI 汽车智能系统，可以理解为 AI in car 2.0 版本。

对于阿里巴巴来说，在汽车领域的野心也不小，想要打造汽车领域的"安卓"。

2016年，上汽集团与阿里巴巴共同推出全新的互联网汽车，基于上汽在汽车领域的综合实力和阿里巴巴过去十年自主研发的汽车操作系统，双方共同投资成立的斑马网络，双方希望通过将智能操作系统装入汽车，成为汽车产品的一部分，斑马网络及其系统让汽车制造业开始制造真正的智能网联汽车，即在汽车制造过程中，互联网生态的账号系统和支付等核心基础设施就被安装进去。从此，斑马网络迅速发展成全球最大的互联网汽车平台。

2017年初，阿里巴巴集团OS事业群并入阿里云智能事业群，成为事业部，YunOS也更名为AliOS，其面向汽车、IoT终端、IoT芯片和工业领域研发物联网操作系统，并整合原YunOS移动端业务。

2019年8月阿里巴巴与上汽集团共同宣布对斑马网络和AliOS进行战略重组，阿里旗下操作系统整体知识产权及业务将注入斑马网络。

2019年11月，阿里巴巴成立了斑马智行网络（杭州）有限公司（以下简称斑马智行），斑马智行是一个基于AliOS的智联网汽车开放平台。

近日，又有消息称，阿里巴巴人工智能实验室市场和销售负责人成力加盟斑马网络，在此之前已有3名高级别阿里人才加入，包括菜鸟ET实验室产品负责人黄佑勇、高德高精地图业务负责人徐强以及前AliOS运营负责人肖睿哲。

如今，全球有近百万辆搭载斑马系统的互联网汽车行驶在路上，其中包括荣威、名爵、MAXUS、东风雪铁龙、长安福特、观致、宝骏、斯柯达等品牌。

华为的现实与未来：Hicar和鸿蒙

除了BAT的渴望，华为也在布局落子，并且脚步很快。

2019年5月，华为正式成立智能汽车解决方案BU，并且将业务梳理为智能电动、智能车云、智能座舱、智能网联，智能驾驶五大板块。

紧接着就发布HiCar解决方案，它是通过容纳华为终端云服务，让消费者在车机环境下享受包含视听娱乐服务、出行服务、智能助手服务等丰富的全场景移动互联网服务，并把手机的服务生态延伸到车内，实现"手机+车机"人机交互最优体验。

也就是说：HiCar可以让你的手机接入汽车，除了常见的互联功能之外，还可以实现车载语音操控、视频通话、前向防碰撞预警、手机车钥匙等。

据了解，华为HiCar可以让汽车厂商以低成本引入手机等外设的算力、让用户融入移动互联网全生态服务、进一步完成智能座舱体验升级。同时使得车企和能实现批量复制，研发成本和周期降低。

据介绍，今后大量汽车产品将集成华为Hicar解决方案，覆盖中国及海外汽车品牌。目前，华为HiCar生态合作伙伴已经超过30家车厂，包括奥迪、一汽、广汽、北汽、奇瑞、江淮等车企已经加入，合作车型超过120款。

另外，首款搭载华为HiCar的量产车是新宝骏RC-6，能实现远程控制车门、车窗、车灯、空调、车内一键远程控制家居、手势交互、手机应用生态共享等互联功能。

余承东表示："华为HiCar希望和主机厂、第三方应用合作伙伴一起为大家带来更加高效、便捷、安全的出行体验。"

当然，HiCar仅仅只是华为车联网布局中的一环，"未来的操作系统应当是微内核架构，可以适配任意终端。"余承东说。如此，鸿蒙才是华为在车联网领域的终极目标，而HiCar算是一个开路先锋。