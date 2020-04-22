韩媒称小米今年将量产可折叠手机：上下折叠，类似Galaxy Z Flip

IT之家4月22日消息 可折叠智能手机的推出也许是去年手机行业中最令人兴奋的事情之一，今年随着显示技术的成熟和可折叠显示屏生产成本的下降，预计会有更多的智能手机厂商加入到这一行列。

眼下，可折叠智能手机有两种不同的类型：一种是水平折叠的Galaxy Fold风格的设备，另一种是上下折叠Galaxy Z Flip风格的设备。三星的Galaxy Z Flip和摩托罗拉的Razr是目前市场上仅有的两款上下折叠式智能手机，但小米似乎准备在今年晚些时候推出类似的折叠式智能手机。

据韩媒ZDNet援引电子元器件行业内部人士的报道称，小米已经要求三星Display为其提供类似于Galaxy Z Flip使用的折叠式柔性OLED显示屏。报道还称，小米还可能会从LG Display采购可折叠式OLED显示屏，据说LG Display此前曾向华为提供可折叠式显示屏。报道援引一位不愿透露姓名的显示行业内部人士的话说，目前京东方和CSOT生产的可折叠面板的质量不如三星显示公司生产的可折叠面板，这也是小米选择三星显示公司的原因。

小米的可折叠机的量产预计将在2020年下半年开始，还不知道小米折叠式智能手机的规格、价格和供货情况，但可以预计，这款手机将搭载旗舰级的硬件，售价也会非常高。

值得一提的是，虽然还不知道这款手机的实际外观，但IT之家了解到，最近LetsGoDigital和TigerMobiles给出的专利文件可似乎给了我们一些提示，基于这些专利，智能手机概念设计师Waqar Khan与科技博客WindowsUnited合作，制作了一张小米的可折叠智能手机的效果图，如图所示。