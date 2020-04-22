冰火两重天：蒋凡被阿里巴巴调查，黄铮身家一夜涨 188 亿

本周一，也就是 4 月 20 日，中国电商领域冰火两重天。

一方面，中国电商巨头阿里巴巴，依旧处在周末蒋凡事件的阴影之中，出现周一早间开盘之后股价下跌的情况。另一方面，由黄铮主宰的电商新秀拼多多，在与国美电器的联姻中，股价出现大涨了 12.71%，势头向好。

由此，中国电商界的 "谷歌双雄"，蒋凡和黄铮，在不经意中呈现出巨大的对比性。

蒋凡事件阴影之下的阿里巴巴

由于周末的蒋凡事件，让阿里巴巴的股价成为 4 月 20 日的关注点。

据投资界报道，阿里巴巴-SW（09988.HK）早盘股价下跌近 2%，报 203.6 港元。截至上周五，港股收盘，阿里巴巴的股价为 207.6 港币，而开盘阿里股价 205.4 港币，按照开盘价来算，阿里港股市值跌去 472.16 亿港元。

其实，这样的股价跌幅并不算太高，但外界依然在等待阿里巴巴的回应。

毕竟，上周末（4 月 18 日和 19 日），”蒋凡自请调查“ 一事吸足了人们的眼球，也让身为阿里巴巴高管的蒋凡和阿里巴巴公司处于风口浪尖。

事情起因于 4 月 17 日。

当天，微博用户 “花花董花花” 公开点名电商网红张大奕：“这是最后一次警告，再来招惹我老公我就不客气了”。后来的事实证明，"花花董花花" 正是蒋凡的妻子，而这条微博传递的信息指向了蒋凡的家庭情感纠纷。

4 月 18 日下午，淘宝天猫总裁蒋凡在阿里巴巴内网发帖，就网络传言带来的不好影响对公司和同事道歉，并请求公司对自己展开调查。

蒋凡表示：第一，因为家人在微博上的言论和一些不实网络传言给公司带来了非常不好的影响，深表歉意；第二，恳请公司对自己展开相关调查。

随后不久，阿里巴巴集团首席人力官（CPO）童文红在阿里巴巴内网回应称：

因家庭事务而严重影响公司声誉，确实非常不应该，要认真反思，也应该道歉。同时，对于相关网络传言，公司会正式进行调查。无论是谁，都必须遵守公司商业准则，没有任何例外。

对于蒋凡本人来说，身为阿里巴巴合伙人兼天猫淘宝总裁，在这次事件中，他被质疑的不仅仅是个人私德。

张大奕是上市公司如涵的 CMO (首席营销官)，号称 “中国电商第一网红”；而 2016 年 11 月，阿里巴巴以 3 亿元入股如涵。

公开数据显示，2017 年 “双十一”，张大奕的网店日销售额突破 1.7 亿元；2018 年 “双十一” 张大奕的网店 28 分钟销售额破亿。

这种情况下，蒋凡被质疑的，还有他是否利用自己在阿里巴巴的高管地位与张大奕所在的公司存在利益输送关系，这就涉及到了阿里巴巴的价值观问题。

毕竟，35 岁的蒋凡一度被视为是未来的阿里巴巴 CEO 候选者。

此前在 2019 年 4 月 3 日，美团 CEO 王兴在微信朋友圈转发《财经》杂志《人物观察：黄峥的 100 种偏执》一文时表示：

接下来几年，看拼多多的黄铮和淘宝/天猫的蒋凡这两个非常聪明的人如何较量，应该会很精彩。蒋凡要是能赢这一仗，那就是当之无愧的阿里 CEO 接班人，如果他有兴趣干这活的话。

现在来看，蒋凡正在舆论上处于不利地位。

拼多多牵手国美，黄铮身家暴涨 188 亿

与蒋凡相比，黄铮和他的拼多多正在处于强势地位——事情也是在周末发生，4 月 19 日，拼多多与国美宣布达成战略合作，涉及到资本和业务两个层面。

在资本层面，拼多多宣布认购国美零售发行的 2 亿美元可转债，期限三年，票面年利率为 5%，初步转换价为每股 1.215 港元，较国美零售 4 月 17 日收盘价及截至 2020 年 4 月 16 日前五个连续交易日之平均收盘价溢价 66.44% 及 68.75%。

不仅如此，如果最终全部行使转换权，拼多多将最多获配 12.8 亿股国美新股份，占国美零售公告日已发行股本约 5.96% 及国美零售经配发及发行转换股份扩大后的已发行股本约 5.62%（假设公司已发行股本并无其他变动）。

对此，国美高管表示，如果业绩达不到标准，这笔投资会转换为债务，拼多多的投资旱涝保收。目前看这笔投资至少溢价 60% 以上，这也侧面显示了双方对彼此的信心。

而在业务层面，国美零售全量商品将上架拼多多，品牌大家电将接入拼多多 "百亿补贴" 计划。

同时，国美旗下安迅物流将接入拼多多平台，为平台商家在大件物流、仓配一体化、安装交付等环节提供定向服务。拼多多则会向国美注入消费趋势性大数据、平台流量等优势数字零售资源，双方还将在市场推广等方面展开积极合作。

对于双方的合作，有评论称：

这是一次昔日家电零售霸主和年轻互联网新贵的牵手。毕竟，国美面临的是亏损难题，急需输血；拼多多则亟待补充家电品类以及物流、供应链上的短板。双方通过股权深度绑定，同时又各取所需。

但总体来看，这次合作中，成立不到 5 年的拼多多在此次合作中处于强势地位。

双方的合作也在资本市场中引发震动。截至当地时间 4 月 20 日美股收盘，拼多多股价大涨了 12.71%，报 50.11 美元，市值 583.1 亿美元，直逼京东。

同时，伴随着股价大涨，拼多多创始人黄峥的身家也随之暴涨，按照黄峥持有拼多多 44.6% 的股权计算，他的身家一夜之间暴涨 26.5 亿美元，约合人民币 188 亿。

此前，在 2019 年 10 月发布的 2019 胡润中国百富榜中，黄峥已经以 1350 亿的身家位居第 7。

总结

从本质上来说，虽然黄铮和蒋凡都曾在 Google 中国工作，也都有创业经历，但二者走上完全不同的发展路径。

左为蒋凡，右为黄铮

一个是连续创业者，创业之后再创业，然后借势杀入电商市场，依旧是创始人身份；一个是创业之后被大公司纳入麾下，然后被贵人赏识一路提拔，但其角色已经是职业经理人。

相比较之下，前者不得不全力以赴，但可以纵横捭阖，掌握主动权；后者可借大平台之力显能，但也要谨小慎微，处处是掣肘。