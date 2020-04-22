居家隔离最大受益者：Netflix一季度新增1580万用户

北京时间4月22日早间消息，据外媒报道，Netflix是少数受益于这场全球新冠病毒大流行的公司之一。这场流行病让数十亿人宅在家中，除了观看流媒体之外别无选择。

Netflix最近的繁荣是在3月中旬开始的。彼时，为遏制新冠病毒的传播，更多的人被迫呆在家里。一系列的流行原创节目和电影也帮助Netflix在第一季度增加了用户。Netflix新增了1580万用户，比预期的720万用户多了一倍有余，同比增长超过22%。Netflix目前在全球范围内拥有1.82亿用户。该公司季度营收为57.7亿美元，而预估值为57.6亿美元。

不过，在Netflix给其股东的公开信里并不全是好消息。信中指出，“在各国逐渐解除封锁后，封锁期的增长将被证明是在多年的自然增长趋势上的进一步增强，（封锁期一旦结束）将导致增长放缓。”信中还说，高管们预计“随着家庭隔离的结束，收视率将下降，会员人数增长将减速。”

信中写道：“我们清楚地意识到，我们有幸向人们提供了服务，这项服务对被困在家中的人们更有意义。”“和其他家庭娱乐服务公司一样，我们也看到了更高的收视率和会员数量的增加。但美元的大幅走强抵消了这一点，压低了我们的国际收入，导致收入仅仅达到预期。“Netflix正为此采取额外的预防措施，包括“暂时减少我们的产品创新数量。”

最大的问题是内容，Netflix非常希望能够继续发布新的节目。信中写道：“虽然我们的作品制作在全球范围内基本暂停下来，但我们受益于一条庞大的内容管道，这些内容要么是已经制作完成可随时播出的，要么是处在后期制作阶段中的。”“因此，虽然我们肯定会受到制作暂停的影响，但我们预计在2020年和2021年，我们将能够继续提供各种各样的新的节目。”

Netflix首席内容官特德·萨兰多斯（Ted Sarandos）此前承认，Netflix有足够的原创内容，可以在未来几个月生存下来，但与其他公司一样，节目制作的停产最终将会影响到Netflix的运营。Netflix首席执行官里德·黑斯廷斯（Reed Hastings）也重申了许多其他娱乐公司的观点：未来将是一条漫长而艰难的道路。

帕克斯协会（Parks Associates）的研究总监史蒂夫·纳森告诉媒体，“很明显，在接下来的9到12个月里，每家娱乐公司都不得不参与原创内容方面的竞争游戏，”“但Netflix会没事的。与竞争对手相比，他们有一个很大的原创内容图书馆。”“Netflix拥有一个大型的节目图书馆，里面有成千上万的节目可供会员浏览，所以在会员满意度方面并没有受到疫情太大影响。”这可能有助于解释Netflix在股市的迅猛表现。随着股价创下历史新高，该公司的估值令人印象深刻，同比增长了30%。