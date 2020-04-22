雄心勃勃的太空计划：2031年前将火星样品带回地球！

北京时间4月22日消息，据国外媒体报道，美国国家航空航天局（NASA）和欧洲空间局（ESA）正联手进行一项耗资数十亿美元的项目，希望在不久的将来把火星的样品带回地球。

▲ 这项耗资数十亿美元的任务将分三次发射，最快也要到2031年才能成功拿到火星样品。其中，NASA的新探测车“毅力号”将于今年夏天发射，届时该任务将正式启动

两家机构在近日的一次在线会议上概述了这一雄心勃勃的计划。据介绍，该计划将发射三个不同的航天器，其中两个将在火星轨道会合。今年7月将进行第一步，由NASA发射火星2020探测车任务，其搭载的“毅力号”（Perseverance）火星漫游车将于2021年2月在火星表面的杰泽罗（Jezero）陨石坑着陆。

▲ “毅力号”将于2021年2月18日在杰泽罗陨石坑着陆，这将是行星探索史上第一艘能够在着陆过程中精确定位着陆点的航天器

“毅力号”是NASA最新的火星漫游车，于今年3月才正式命名。它将漫游在火星表面，用试管收集尘埃和岩石样品。NASA和ESA还将在2026年向火星发射两台航天器，其中一台将于2028年在火星着陆，届时将从“毅力号”接过这些样品。随后，该航天器将把样本发射到火星轨道，交给第三台航天器，后者将于2031年返回地球。

如果该计划成功，科学家将在大约11年后首次获得对火星样品进行实际分析。“这绝不是一项简单的任务，”NASA火星探测项目负责人吉姆·瓦特津（Jim Watzin）说，“但我们尽量保持简单。”

迈克尔·迈耶（Michael Meyer）是NASA火星探测项目的首席科学家，他说：“在我们自己的实验室里对火星展开研究将是不可思议的。”

▲ 毅力号将从杰泽罗陨石坑附近一个40亿年历史的河流三角洲中采集样品，那里可能有古代生命的迹象

据《自然》（Nature）杂志报道，整个计划将开始于“毅力号”在杰泽罗陨石坑着陆的时候。一条古老河流的三角洲地带就位于杰泽罗陨石坑内，那里可能会发现古代生命的迹象。当毅力号六轮着陆器持续行驶数公里，它所采集的样品将足够填满大约30个地质采样管。

2026年，NASA和ESA将发射另外两个探测器，并在2028年抵达火星。第一个探测器将部署一台小型漫游车，它将接近毅力号，获取已经填满的取样管，将它们转移到“火星上升运载器”（一枚小型火箭）上。

▲ 参与该项目的第三台航天器将在太空中获取火星样品，然后返回地球

这枚火箭将发射升空，成为从火星表面发射的第一个人造物体，并将样品容器送入火星轨道，这意味着它将基本上漂浮在太空中。此时，第三台也是最后一台参与这一棘手任务的航天器将飞到样品容器附近，将其捕获并带回地球。如果该航天器成功重返地球大气层，它将在2031年坠落到美国犹他州的一个军事训练场。

在整个任务中，NASA将负责建造采样回收着陆器和火星上升运载器，而ESA的任务是至关重要的第三阶段——建造将样品带回地球的航天器。据《自然》杂志报道，欧空局官员在去年11月的一次部长级会议上承诺将实施该计划。

报导还指出，吉姆·瓦特津拒绝就任务成本发表评论，但据估计，两家机构至少会各拿出数十亿美元。

无论这项计划的前景如何或能否成功，NASA都将在今年夏天发射“毅力号”任务。这台火星漫游车被NASA称为“机器人科学家”，重量不到1043千克。它将寻找火星表面曾经存在过的微生物生命痕迹，并评估火星的气候和地质，收集样品，为人类探索这颗红色星球铺平道路。

尽管出现了新型冠状病毒大流行，但NASA坚称，毅力号的发射时段将保持不变，即7月17日到8月5日之间。无论何时发射，它都将于美国东部时间2021年2月18日下午3点40分（北京时间2021年2月19日凌晨3点40分）之后在杰泽罗陨石坑着陆。

▲ “毅力号”的名字是从一场“为火星车命名”的作文比赛中挑选出来的，该比赛收到了28000名小学生的参赛作品。今年3月，“毅力号”这个名字在一次直播中被曝光。七年级学生亚历克斯·马瑟（Alex Mather）选择了这个名字，他在获奖作文中将火星车比作人类。

这辆火星车的名字是从一场“为火星车命名”的作文比赛中挑选出来的，该比赛收到了28000名小学生的参赛作品。今年3月，“毅力号”这个名字在一次直播中被曝光。七年级学生亚历克斯·马瑟（Alex Mather）选择了这个名字，他在获奖作文中将火星车比作人类。“好奇号、洞察号、勇气号、机遇号，”马瑟写道，“如果你仔细想想，过去所有这些火星漫游车的名字都代表了我们人类所拥有的特质。我们总是充满好奇，寻找机会。我们有探索月球、火星和其他星球的勇气和洞察力。但是，如果火星车代表了我们人类的特质，那我们缺少的就是最重要的东西——毅力。”

“毅力号”由位于加州帕萨迪纳市的NASA喷气动力实验室建造，目前在佛罗里达州的肯尼迪航天中心进行最后的准备工作。

NASA的火星2020探测车任务

▲ NASA的毅力号火星车将在火星上寻找古代生命的迹象（想象图），以帮助科学家更好地了解地球上的生命是如何进化的

NASA的“火星2020探测车”任务将在火星上寻找古代生命的迹象，帮助科学家更好地了解地球上的生命是如何进化的。这台探测车将探索杰泽罗陨石坑内的一个古老的河流三角洲，那里曾经存在一个500米深的湖泊。据推测，该地区在大约35到39亿年前可能存在微生物。

火星2020计划预计将耗资25亿美元，于2020年7月发射，并于2021年2月着陆。

在今年3月刚被命名为“毅力号”的火星探测车在陨石坑内着陆之后，将开始收集样品，最终由其他航天器带回地球进行进一步分析。NASA表示，第二次任务可能在2020年代后期发射，目的是取回毅力号采集的样品。