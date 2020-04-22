学习场景中这些使用电子产品的痛点，你经历过吗？

IT之家4月22日消息 伴随着智能手机市场的人口红利退去，具有更大的显示屏幕和多元化操作的平板电脑逐渐出现了回暖的迹象，特别是春节假期以来，我国亿万学生开始了大规模的在线教育。

另一方面，华为平板电脑甚至出现多次售罄的现象。根据GfK发布的2月份中国区平板电脑零售数据，截至2020年2月底，华为平板（含荣耀平板）的市场占有率已经超过50%。

据IT之家报道，近日，有消息指出华为即将发布的全新的MatePad，这款平板是华为打造的首款学习平板，首发“教育中心”，主要面向学生群体，目前已经可以在线下体验和预约。华为之所以发布这款产品，是因为华为敏锐的发现，目前教育领域的平板电脑仍是一片空白，家长很难选择一款合适的电子产品作为孩子们的学习工具。

根据中关村互联网教育创新中心调查数据显示，在受调查的62446份中小学生及其家长样本中，学生在线学习时使用最多的终端设备为智能手机，占样本总量的73%，平板电脑的使用占样本总量的12%，电视占比5%。

笔者认为，这一方面原因是平板电脑还没有像智能手机那样普及，另一方面则是平板电脑在线上教育方面的体验虽然优于智能手机，但还不足以吸引家长选购主用于学习。与此同时，一些号称主打教育的平板电脑在功能上也仅仅是“蜻蜓点水”，没有优秀的横屏使用体验、多样化的教育资源、丰富的家长控制功能、出色的交互体验等等，这些都是让平板电脑最终沦为“大屏爱奇艺”的原因。

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