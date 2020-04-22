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忙里偷闲：比尔·盖茨4300万美元买下加州海滨豪宅

2020/4/22 10:39:46来源：凤凰科技作者：箫雨责编：远洋评论：

北京时间4月22日消息，微软公司联合创始人比尔·盖茨(Bill Gates)及其妻子梅琳达·盖茨(Melinda Gates)已经花费4300万美元买下了美国加州圣迭戈附近的一座海滨住宅，成为该地区成交额最大的房产交易之一

盖茨夫妇

房产交易网站Realtor.com的数据显示，这座位于圣迭戈德尔玛(Del Mar)的住宅最近的市场标价为4800万美元，在3月底成交。盖茨夫妇从德克萨斯州亿万富翁T·布恩·皮肯斯(T. Boone Pickens)前妻玛德琳·皮肯斯(Madeleine Pickens)手中买下了这座住宅。玛德琳在接受电话询问时称，她祝福新房主。

盖茨新买下的加州豪宅

交易信息显示，这座拥有6个卧室的住宅面积约为5800平方英尺(约合539平方米)，配备了一个可容纳10人的按摩浴缸(Jacuzzi)，一个长长的海滨看台，石灰岩地板以及一个游泳池。

作为世界富豪，盖茨提前对新冠肺炎大流行发布预警，最近频繁出现在公众视线中。盖茨夫妇名下本已有多处房产，新住宅为他们的房产组合再添一笔。不过，盖茨过去一直把位于华盛顿州麦地那(Medina)的房产作为自己的主要住宅。2014年，他还斥资1800万美元从瘦身女王珍妮·克雷格(Jenny Craig)手里买下了位于加州兰乔圣菲的一座马场。

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关键词：比尔·盖茨

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