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苹果服务业务大扩张：App Store、iCloud等正式登陆20个国家和地区

2020/4/22 10:53:46来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家4月22日消息 苹果公司昨日宣布，即日起，App Store、游戏订阅服务 Apple Arcade、播客服务Apple Podcasts以及iCloud将新上线20个国家和地区，Apple Music则将登陆52个国家和地区。

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▲图源：苹果

IT之家了解到，App Store、Apple Arcade、Apple Music、Apple Podcast和iCloud现在在以下国家和地区可用：

  • 非洲：喀麦隆、科特迪瓦、刚果民主共和国、加蓬、利比亚、摩洛哥、卢旺达和赞比亚。

  • 亚太地区：马尔代夫和缅甸。

  • 欧洲：波斯尼亚和黑塞哥维那、格鲁吉亚、科索沃、黑山和塞尔维亚。

  • 中东：阿富汗（不包括Apple Music）和伊拉克。

  • 大洋洲：瑙鲁（不包括Apple Music）、汤加和瓦努阿图。

Apple Music还将扩展到以下国家和地区：

  • 非洲：阿尔及利亚、安哥拉、贝宁、乍得、利比里亚、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、莫桑比克、纳米比亚、刚果共和国、塞内加尔、塞舌尔、塞拉利昂、坦桑尼亚和突尼斯。

  • 亚太地区：不丹。

  • 欧洲：克罗地亚、冰岛和北马其顿。

  • 拉丁美洲和加勒比：巴哈马、圭亚那、牙买加、蒙特塞拉特、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、苏里南、特克斯和凯科斯群岛以及乌拉圭。

  • 中东：科威特、卡塔尔和也门。

  • 大洋洲：所罗门群岛。

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关键词：苹果

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