苹果服务业务大扩张：App Store、iCloud等正式登陆20个国家和地区

IT之家4月22日消息 苹果公司昨日宣布，即日起，App Store、游戏订阅服务 Apple Arcade、播客服务Apple Podcasts以及iCloud将新上线20个国家和地区，Apple Music则将登陆52个国家和地区。

▲图源：苹果

IT之家了解到，App Store、Apple Arcade、Apple Music、Apple Podcast和iCloud现在在以下国家和地区可用：

非洲：喀麦隆、科特迪瓦、刚果民主共和国、加蓬、利比亚、摩洛哥、卢旺达和赞比亚。

亚太地区：马尔代夫和缅甸。

欧洲：波斯尼亚和黑塞哥维那、格鲁吉亚、科索沃、黑山和塞尔维亚。

中东：阿富汗（不包括Apple Music）和伊拉克。

大洋洲：瑙鲁（不包括Apple Music）、汤加和瓦努阿图。

Apple Music还将扩展到以下国家和地区：