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新专利曝光！苹果汽车有望采用特斯拉式感应电动机

2020/4/22 11:41:41来源：网易科技作者：小小责编：远洋评论：

4月22日消息，据外媒报道，美国专利商标局最近公布苹果公司申请的专利显示，该公司正在研究一种适用于苹果汽车的三相交流感应电机，它与特斯拉汽车上的电机具有相似的设计。

该专利特别详细介绍了一种三段式交流感应电机，这只是汽车可能的几种电机系统中的一种。不过，它使用的是与特斯拉相同的松鼠笼式电机技术。当电压/频率被控制时，它可以产生高启动扭矩，这种技术更便宜，而且在崎岖的地形上也很有用。例如，与永磁驱动器相比，这些电机还可以预期具有更长的寿命，并且需要的维护更少。

相比之下，福特和日产的混合动力汽车使用永磁同步电机。它们比感应电机效率更高，但成本也更高，需要更多的维护。另外，随着时间的推移，他们的磁铁往往会磨损，需要更换。

选择三相交流感应电机可能是因为这种技术制造成本相对较低，需要的维护很少，而且在控制电压/频率时可以产生高启动扭矩。如果控制得当，三相交流感应电机的效率可以达到90%。问题在于这种控制相当复杂，苹果专利没有明确说明其如何处理这一问题。

苹果的专利集中在与电机散热方法配套的技术上。专利申请中称：“冷却结构与上外环表面或下外环表面中的至少一个形成导热关系，用于接收来自端部转动环的热量。”

尽管它提交了法律要求的文件，以及无数关于内部和外部的专利，但是苹果仍然未证实其是否正在研发完整的汽车。

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关键词：苹果汽车

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