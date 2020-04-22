董事长“翻墙”后身价暴涨3000万

一个“翻墙”的举动，把中电电机创始人兼前董事长王建裕送上了热搜。

4月18日下午，王建裕被指翻墙进入竞争对手华永电机厂区拍摄，被工作人员发现并控制后报警，当地警方随即将其带走调查。

有人调侃：上市董事长还这么拼，像这样尽心尽力的董事长不多了，目测股票要火。4月20日，中电电机（股票代码603988）大涨6.42%。按照王建裕在中电电机的持股数5292万来算，他的身价也于当日上涨了3000多万。网友们纷纷表示：创始人亲力亲为感动了A股，天道酬勤。

有报道称，王建裕翻墙是为了窃取竞争对手的商业机密。对此，猎云网向中电电机求证，对方回应称王建裕是一个技术男，平日里为人耿直，当时没有想拍照和机密之间的关系，所以对于拍照和窃密是否有直接联系还需要再斟酌。

翻墙始末

“公司有一块200亩左右的空地，那里有一个小土坡，围墙高度在1.7米左右，应该就是从那里翻墙进来的。”华永电机提供的厂区监控照片显示，4点23分左右，王建裕在监控中出现，说明他在当天下午4点半之前就进入了厂区。

值班人员在车间发现王建裕，随后将其带到门卫室外，“4点53分左右，他想跑，又被保安控制住了。”

该厂保安称，因来路不明，他们要求王建裕将手机拿出来检查，才发现他手机里已经拍了很多厂里设备的照片，于是当即要求他将这些全部删除。

华永电机董事长吴谢良表示，王建裕确系翻墙进入公司厂区，正常情况下，外来人员必须有公司管理层或股东层的邀请和陪同，才能前往车间参观，而王建裕并未受邀参观，而且华永电机的厂区门口都有摄像头，并没有看到王建裕从正门进去。

据吴谢良介绍，王建裕所驾驶的奥迪A8轿车就停在公司门口，而他的翻墙地点距门口约50米至100米之间。

对此，中电电机向猎云网表示王建裕偷拍一事仅代表个人行为，不能代表公司行为。

中电电机股份有限公司位于无锡市高浪东路777号，距离华永电机所在的宜兴经济技术开发区60多公里，驱车前往需要一个半小时左右，至于王建裕为何要大费周折地去华永电机厂区偷拍，中电电机并未给答复。

身价暴涨

王建裕出生于1973年，毕业于西南交通大学桥梁工程专业，是中电电机股份有限公司创始人，具有多年电机行业管理经验，曾获2010年无锡市十大行业领军人物等荣誉。

据企查查显示，王建裕担任中电电机总经理职位，年薪酬为57.95万，任期为2014年9月至2022年1月。目前，王建裕仍是中电电机的大股东，持股比例22.50%。

对于“翻墙”一事，中电电机于4月19日晚发布公告回应，称王建裕先生现任公司董事兼总经理，目前没有被采取人身强制措施，也未收到相关部门的立案调查通知，可以正常履职，不受影响。值得注意的是，公告开头日期写成了2019年，闹了一场小乌龙。



4月20日，中电电机（股票代码603988）开盘即涨停，一跃成为A股新晋“网红”，最高价达9.94元/股，创两个月以来新高。截至收盘，上涨6.42%，报收于9.62元/股。



对此，有网友调侃，“创始人都这么上进，股价没有理由不涨价”“翻墙概念股诞生了”“没点儿想象力别来A股”。

炒股软件显示，4月20日，中电电机成交量为12.09万手，总成交额为1.18亿元，而在上一个交易日，中电电机成交量只有1.12万手，成交额为1080万元，约为4月20日交易额的十分之一。

当日，有谁减持套现？又有谁在买入？是否有内部股东的操作？对此，中电电机表示，交易信息都是非公开的，现有的议论多为猜测，在合适的时间公司会做统一回复。

企查查显示，与王建裕关联的公司有13家。据了解，早在2019年1月16日，中电电机股份有限公司董事会公告称，公司董事会于2019年1月15日收到王建裕的书面辞职报告。王建裕申请辞去公司第三届董事会董事长、董事及董事会专业委员会相关职务。

意图何在

有传闻称，偷拍的起因是2020年初的一场招标，当时，中电电机和华永电机一同参与过国电联合动力技术有限公司的招标，最终华永电机胜出，中电电机并未中标，董事长不服输，亲自潜行偷拍了解竞争对手。

猎云网就此向中电电机相关知情人求证，得到的答复是在此次招标中，两家公司分别竞争的是不同标段的业务，并没有直接的竞争关系。

中电电机创立于2003年4月，属于国家高新技术企业，专注于研发生产大中型直流电机、中高压异步电机、同步电机、防爆电机、船用电机、矿井提升机、风力发电机、汽轮发电机及其它特种电机，于2014年11月在上海证券交易所挂牌上市。

宜兴华永电机有限公司前身为国电联合动力技术（宜兴）有限公司，成立于2009年8月，注册资本为7352万元，项目总投资2.4亿元，是生产风力发电机的专业基地，公司经营范围包括风电机组电机、工业电机的技术研究、开发、设计等。

华永电机主营业务是风力电机，而中电电机则专注于大中型直流电机，可见两家公司的业务重合度并不高。

企查查显示，华永电机具有“一种用于车床改造钻孔车削一体深孔加工装置”等专利技术51项，相比之下，中电电机目前拥有“一种高速电机防漏油结构”“一种永磁电机转子”等专利技术410项，远高于华永电机。

有业内人士表示，中电电机作为上市公司，是国内大中型电机生产企业中的领军企业之一，多类产品打破了大型国有企业垄断的局面，相对于小公司具有一定的优势，但是近年来，机电行业竞争激烈，企业在保证业务量的同时也需要创新，去年中电电机开始往风力发电领域转型，风力发电是趋势，而中电电机产品在节能环保方面则逊色不少，“偷拍”行为无疑是在研究竞争对手。

也有人质疑拍照获取商业机密的可能性，认为窃密的说法有些牵强，王建裕此举另有所谋。过去几年，中电电机在圈内不算知名，“偷拍”把中电电机推向舆论热点，增加了公司的关注度，并且透露出业绩持续向好的关键信息，博取市场关注。

减持套现中电电机是一个典型的家族式企业，由王盘荣、王建裕和王建凯父子三人于2003年创立。2014年4月17日，中电电机发布招股书，公司前三大股东分别为王建裕、王建凯和王盘荣，持股比例分别为40%、36%、20%，共计96%的股份，为第一大股东。

2014年11月，中电电机登陆资本市场，发行价格为14.88一股，募资2.67亿元，父子三人持股比例为72%。

综合近5年的资料来看，中电电机的表现并不算好。企查查的数据显示，从2014年到2016年，公司的营收从2.76亿下降至2.34亿，从2016年到2018年才开始出现好转，呈稳步上升趋势。

2013年，公司的净利润为5984万，从2014到2018年，公司的净利润分别为5434万、4277万、2389万、3308万、4823万，上市之后的业绩不如上市之前。

在业绩下滑之后，王建裕家族开始减持股份。2017年股票刚解禁时，王盘荣减持了2.78%的股份，套现金额9537万元。2018年，王盘荣累计减持5.56%的股份，共计套现1.99亿元，目前，王盘荣已经退出了前十大股东行列。2019年，王建裕的哥哥王建凯减持1.8%的股份，减持总金额达4081.34万元。

2018年11月，王建裕父子三人将其持有的中电电机21.47%的股份，以7.51亿元的价格转让给宁波君拓企业管理有限公司，股份过户完成后，宁波君拓直接持有5049.8万股，父子三人失去实控人的地位。

2019年1月，在完成股权转让以后，公司实控人发生变更，王建裕也向上市公司提交了辞职报告，并担任总经理至今。