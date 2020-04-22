Netflix高管解读财报：希望用户把平台当第二个家

北京时间4月22日早间消息，美国视频流媒体服务提供商Netflix今日公布2020年第一季度财报，财报称，该公司2019财年第一季度营收为57.68亿美元，比去年同期的45.21亿美元增长27.6%；净利润为7.09亿美元，比去年同期的3.44亿美元增长106%。Netflix第一季度每股收益不及华尔街分析师预期，但第一季度营收以及第二季度业绩展望均超出预期，从而推动其盘后股价大涨近4%。

财报发布后，Netflix CEO里德·哈斯廷斯（Read Hastings）、CFO斯宾塞·纽曼（Spencer Neumann），首席内容官泰德·萨兰多斯（Ted Sarandos）和首席产品官格雷格·彼得斯（Greg Peters）等公司高管出席了随后举行的财报电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。

以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

古根汉姆分析师迈克尔·莫里斯（Michael Morris）：你们好，看到大家都身体健康我非常高兴，我也希望借此机会祝愿所有的Netflix用户身体健康。公司致股东的信中介绍了很多新冠疫情的影响，我想请各位更为详细地谈谈自己的想法，以便我们进一步展开，我们可以先聊聊新冠疫情的冲击和消费者行为的改变。里德能否请你先谈一下这场疫情对于公司和行业在战略制定方面的影响以及这种变化可能持续的时间？另外各位能否都谈谈这场疫情带来的最大挑战以及大家在未来几周或者几个月内如何应对？

里德·哈斯廷斯：这次疫情对于整个世界而言都是一场灾难，所有人都在担忧健康，饥饿和贫穷的同时艰难度日。我们和大家一样，也不知道事情会朝什么方向发展，很难预测长期的影响是什么，因为我们现在能做的就是尽一切努力保持服务的运转正常，继续提供内容，完成后期制作。在如此艰难的时期，公司能做的就是让用户的在家隔离生活不那么难熬，对于这一点，公司在非常地努力去做事，可能过一两个月我们才会真正理解长期的影响是什么，目前我们专注的还是内容方面的事情。也请其他几位谈一下吧。

格雷格·彼得斯：公司的内容娱乐服务帮助用户暂时摆脱疫情烦扰，想起来也是一件挺无奈的事情，和里德的想法一样，我们目前的重点是保持服务的正常运转，尽可能地保持内容的高质量，保证用户在需要公司内容服务的时候能得到我们的服务。

泰德·萨兰多斯：疫情期间，我们的工作让大家继续能享受到内容服务，我知道很多人现在非常孤独，我们希望通过讲述故事把所有人联结在一起，即便是苦中作乐，也能在压抑的环境中稍微喘口气，希望用户把Netflix当作自己第二个家。目前的情况让开展工作非常困难，很多人尝试了从前没有过的工作方式和工作地点，公司的内容制作和后期制作办公，现在全都从分布在世界各地的，员工家里的客厅，卧室和厨房中完成，体现了难以置信的灵活和创新。在宣布封城决定的几小时内或者几天内，我们的内容制作，后期制作，动画制作就已经上线，公司的网上客户对谈就开始了，作家工作室上线，真的无法想象如此具有创造性的一群人能够以这种方式工作，满足大众的娱乐需求。

迈克尔·莫里斯：斯宾塞，同上个季度相比，财务方面目前的情况有什么不同？

斯宾塞·纽曼：我也重复里德，格雷格和泰德的说法，公司的当务之急就是保证继续顺利提供内容服务，我们也确实做到了这一点，希望我们能继续保证员工的身体健康。长期来看，疫情对于公司业务的影响难以预测，但是我们此前已经多次对于行业趋势作出了自己的判断，虽然短期的影响是一定的，用户转向视频内容点播的趋势将一直持续不会变。如刚才几位所言，我们要保证让几千名员工的在家工作更加容易，真的需要克服很多困难。我们将继续提供财务方面的支持，保证各方面的顺利运转。