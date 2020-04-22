清华大一新生作业难上热搜！C++手写在线课堂，阿里P6表示做不了

学了一个学期C++的大一新生能做出什么样的项目？

多数程序员的培训机构会告诉你，6个月的学习之后，勤勉的同学就算是入门了，可以实现一些简单的小项目，比如简单计算器，电梯的模型，贪吃蛇小游戏等等。

但如果你是在清华学习这门编程语言，那么你可能需要独立码出一个能够实现用户登录、共享屏幕等功能的在线教学网站。

没错，这是清华大学自动化系大一的C++大作业：完成一个功能更强大的雨课堂（清华目前在用的网络会议软件）。

从昨天下午到今天中午，知乎热榜第一一直被清华大学的这个作业霸榜。

“如何看待清华大学自动化系2020年大一C++大作业是写一个功能更强大的雨课堂（雷课堂）?”这一话题已经被浏览了10087280次，收获了10685位关注者，吸引到了清华特奖得主、学院教授、企业高管等来自学术界和工业界的关注。

清华大学核科学与技术硕士、知乎用户王伟表示：不愧是你清课堂，轻易做到了腾讯程序员做不到的事情。

清华软院大四特奖得主、知乎用户游凯超直言，“我做不出这个大作业”。

也有读者表示，这是阿里p7都完成不了的工作。

一时间讨论声四起，课程老师也不得不做出回应，直播解释了这份作业的细节要求。

那么，这份让特奖得主和阿里p7见了面也要绕道远走的大作业，到底是不切实际的”教学大跃进“，还是让学生“跳一跳就够得到”的教学创新？一起看看吧。

这到底是份什么作业？

据知乎网友透露出的文件来看，这一作业内容最初来自一位同学的建议：“在本学期 C++课程开始前的系统测试中，有同学建议自主开发一款集合雨课堂和网络会议优点于一身的网络教学软件。任课教师和助教在充分讨论基础上，决定采纳这一具有具有智慧及主动学习特色的建设性意见。”

文件中提到的雨课堂是学堂在线与清华大学在线教育办公室共同研发的智慧教学工具，目的是全面提升课堂教学体验，让师生互动更多、教学更为便捷。

在雨课堂的官网上我们可以看到，这个软件和Zoom、微信会议类似，是一个集线上上课、学习资料分发、线上考试、师生互动的完整在线平台，这背后有学堂在线和清华的庞大技术团队支持。

但是正如“雷课堂”作业文档所说，目前“雨课堂”教学信息统计功能缺失，而大作业所要求的完成的“雷课堂”便是要求学生完成一款“集雨课堂和网络会议”于一体的在线教育系统。

那么这个作业到底有多难呢？为什么清华软院的特奖大佬和腾讯程序员都表示自己做不出来？

知乎网友“孙恒”对每一个功能进行了具体分析，以登录为例我们来看看需要完成多少工作：

把需求拆开讲了大概2000字之后，“孙恒”表示，“不难发现这个需求即使放在软工里也是非常艰难的，况且软工是一个大三的、多人组队的、可以任意调库的大作业”。

但是游凯超在另一篇文章中也表示，其实“实验文档以及网友均对大作业的难度进行了夸大”，实验文档的"集合雨课堂和网络会议优点于一身的网络教学软件"定位是不切实际的，不过把它看做大作业的引子，也无可厚非。就像高考题里面，题干描述的是火箭发射，题目问的是偏二甲肼燃烧的方程式配平。

还是以用户登录功能为例，可能老师想要考察的能力与设计一个完整成熟的系统并不能完全画等号。

Facebook等机构在线招人，网友：不愧是你清学堂

面对这样一份作业，程序界的各路英豪也都纷纷发声。

目前排名首位的回答是清华大学核科学与技术硕士在读的王伟同学，他表示不愧是你清学堂，其他院系也不能落后👇

有知乎网友@蓝色祭出了这张网传图片👇

还有清华计算机系研究生出来表示：能遇到需求如此清楚的甲方真是太好了！

连清华在线教育的老师也被炸了出来，表示这份作业很好，并且抛出了橄榄枝，欢迎能完成的同学加入他们的团队，在线招人...

在这道大作业里蹲人的不止清华在线教育这一家，Facebook人工智能研究院研究员、研究经理田渊栋也表示：“能做到的欢迎大家投简历。”

老师亲自回应：更愿意看到的是，你们现在狼哭鬼嚎，然后埋头苦干，最后顺利答辩

在舆论持续发酵后，信院本科生、知乎网友孙恒首先站出来为老师发声，他表示，在大作业讲解课上，老师用了一个半小时地论证“作业选题的合理性”，从下图中可以看到，成绩并不是只有0和100，其中还包括了答辩表现、功能实现、报告质量等6方面内容。

在讲解课上，老师表示，考察的是C++的实践能力，考察的重点和难点是对类的设计，而并非功能的实现，功能没实现不过丢20%的分。

公开大作业PDF的知乎网友马也在11点左右更新留言，他也“去旁听了老师给同学们开的大作业讲解课”，表示，“老师讲的还是蛮好的，很明显对于这个大作业是用心去思考准备过的”。

但是，他补充了老师在课堂上的说法：要想及格，在文档/类的关系写的足够好的基础上，大概需要花50-75小时。

说到分数，他也表示，清华的学生肯定不会满足于及格分，“至少也是想冲个80分，按照比例来算也得100h吧”，“100个小时在六周内写完，也就每周花个一整天吧！”

最后，他也对这项大作业表示质疑，“希望老师能仔细思考一下这个工作量以及难度，究竟适不适合于大一同学”。

知乎网友宜城漫士上传了当事人老师的聊天记录，从图中可以看到，老师对这项大作业表现出了十分强烈的信心，“我更愿意看到的是，你们现在狼哭鬼嚎，然后埋头苦干，最后顺利答辩”。

对于这份面对大一学生布置的大作业，你怎么看？