IT之家Win10 UWP桌面版6.69发布：纠错、举报、圈子栏目排序、修复回帖无内容……

IT之家Win10 UWP桌面版 6.69 发布！

上次6.68的更新还在2019年5月，一年之后，IT之家 UWP 桌面版 6.69 到来，毕竟每次发布安卓版、iOS版的时候，UWP 和 macOS 版本的催更令都是屡屡不绝。

UWP 和 macOS 催化剂版本都在进行大量的补课中，努力让大家满意，大家把最想要的改进点发表在评论里，我们会在24小时内逐条跟进。



阔别一年，大家伙更新一下吧。

IT之家UWP版6.69 更新日志

新增：功能 -圈子栏目支持拖拽排序

新增：功能 -新纠错页面、新举报页面 改进：界面 - 圈子首页显示发帖按钮

改进：界面 - 更新圈子精华图标

改进：界面 - 更新打分按钮

修复：功能 - 修复我的回帖无内容的问题



修复：功能 - 文章不显示emoji的问题

开发者注：本次无手机版本升级。

期盼五星：



全新版本绝对用心，给五星评论来鼓励支持吧！

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一、IT之家简介：



IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

二、IT之家Win10 UWP通用版截图

桌面版——

▲ 全面流畅设计，毛玻璃特效强力吸睛

▲ 首页和圈子、辣品等界面全面重新美化设计

▲ 新跟帖页面

▲ 个人中心，左侧设置导航全面毛玻璃透明

▲ 新签到页面，新签到机制，更支持补签

手机版：



▲ 首页列表更美，每个缩略图都精心调配

▲ 内置辣品首页

▲ 火爆的IT圈

▲签到支持补签了，连续签到还有大礼包

▲“我”界面

三、IT之家App客户端下载：



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