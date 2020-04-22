五重升级！南孚发布传应车钥匙纽扣电池，可实现100米遥控车辆

近日，南孚发布了一款性能超强电池——传应物联电池，专为物联时代而生，能广泛地应用到汽车钥匙、遥控器、助听器、血压仪、电子手表等需要信号联接传输的物联智能设备中。

其中，传应纽扣电池特别适合用在汽车钥匙上，可以实现100米远距离寻车开门，以后不用再担心忘记车停哪里了，5粒装售价仅11.9元，现已正式发售，点此购买。

据官网介绍，与普通的纽扣电池相比，南孚传应纽扣电池带来了五大全新升级：

首先，传应纽扣电池加入了南孚首创的专利技术——高能黄金底技术，能有效增加电池导电性。

这里我们需要知道的是，汽车钥匙的放电模式很特殊，它平常待机的时候是小电流，在启动瞬间是大电流放电。而普通的纽扣电池为了普适性强，并不能有效提供瞬间大电流，多次大电流放电后，电量衰减程度很高，这就是大家觉得不耐用的原因。这时候并不是电池彻底没电了，而是无法大电流放电，有电也放不出来。

为此，南孚传应纽扣物联电池加入了高能黄金底的镀金表面，有效增加了电池的导电性，可以稳定提供瞬间大电流，保护汽车钥匙。在产生瞬间大电流后，它的电量也不会出现普通纽扣电池那样的“尿崩”，更加耐用。也是因为这个原因，南孚传应纽扣拥有更强的脉冲电力，能实现50-100米远距离遥控，很适合在大的停车场和地下车库远距离寻车、开门。

其次，采用了MAX大容量工艺，内部电量再次升级，传应纽扣电池的性能和耐用性比普通南孚纽扣电池提升了19%。

第三，南孚传应纽扣电池的内部采用了纳米能量晶体包裹技术，电芯能量密度更大，电量更足。还采用了锂电芯涂层加厚工艺，让电压能长时间稳定在3V左右。

第四，采用了独特的U型防漏封口工艺，能有效防止电池防漏，保护精密电器。

第五，就是拥有超低自放电，得益于它优秀的工艺，南孚传应纽扣的有效期长达10年。

随着生产力的发展，我国的汽车保有量越来越高，平均每个家庭都有一辆小汽车。作为启动汽车必备的物件，小小的汽车钥匙却发挥着大大的作用。用上这款南孚传应物联纽扣电池，能给你带来满满的惊喜。

• 点此前往南孚天猫旗舰店选购

【广告】