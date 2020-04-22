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LCD 生产线关闭加疫情影响，三星显示屏业务在 Q1 遭受重大打击

2020/4/22 19:50:06来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：骑士评论：

随着当前冠状病毒形势的发展，考虑到需求的下降以及疫情对世界经济的影响，科技公司纷纷开始调整市场预期。据 SamMobile 报道，智能手机屏幕制造的领导者 Samsung Display 在今年第一季度遭受了重大打击。

Samsung Display 不仅负责制造智能手机的显示面板，而且还负责 PC 显示器，智能手表，笔记本电脑和电视等业务。据报道，该公司今年第一季度的营业亏损（当公司的支出超过其利润时）约为 3.78 亿美元。在同一时期，Samsung Display 的收入约为 50 亿美元。

这种损失是由冠状病毒流行以及对智能手机和电视的需求下降所造成的。此外，分析人士指出，该公司部分工厂的关闭也增加了成本。而且最近 Samsung Display 宣布将永久关闭其 LCD 生产线，因此这也可能是该公司亏损的一个因素。

该公司表示，它将在 2020 年底前停止 LCD 面板的生产，并将其工厂集中于开发和研究量子点屏技术。

尽管三星几个月前发布了新的智能手机，但三星的其它业务（包括其智能手机供应商部门）也受到了病毒流行的影响。当然不仅是三星遭受了冠状病毒的困扰-其它大型科技公司也有可能在未来几个月内宣布亏损。

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关键词：三星显示屏LCD

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