Windows XP 附体，树莓派 4 可安装 Linux Raspbian XP 专业版

IT之家4月22日消息 Linux Raspbian XP专业版系统可以为你的Raspberry Pi 4（树莓派4）带来了“开始”菜单，Libre Office等软件。

如果你想念Windows XP的绿草地和蓝天，在经典Windows XP操作系统的启发下，在树莓派4上可以安装Linux Raspbian XP Professional操作系统，它具有实用的“开始”菜单，搜索栏以及受Windows XP启发的菜单和图标。树莓派4是仅有的足以运行该系统的Raspberry Pi型号。

Linux Raspbian XP专业版是XP的虚拟层，它不能原生运行Windows XP应用，但是有一些模拟器可以让你在Raspbian上使用Windows应用程序。Linux Raspbian XP Professional已预先加载了一些仿真平台，包括BOX86。

PI LAB YouTube频道展示了该操作系统，并详细介绍了某些功能。

IT之家获悉，如果要在Linux Raspbian XP专业版系统上运行Windows应用程序，也可以使用其内置的Windows 98虚拟机。另外，你还可以使用Linux程序，例如LibreOffice套件。