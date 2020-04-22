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Windows XP 附体，树莓派 4 可安装 Linux Raspbian XP 专业版

2020/4/22 20:27:58来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月22日消息 Linux Raspbian XP专业版系统可以为你的Raspberry Pi 4（树莓派4）带来了“开始”菜单，Libre Office等软件。

如果你想念Windows XP的绿草地和蓝天，在经典Windows XP操作系统的启发下，在树莓派4上可以安装Linux Raspbian XP Professional操作系统，它具有实用的“开始”菜单，搜索栏以及受Windows XP启发的菜单和图标。树莓派4是仅有的足以运行该系统的Raspberry Pi型号。

Linux Raspbian XP专业版是XP的虚拟层，它不能原生运行Windows XP应用，但是有一些模拟器可以让你在Raspbian上使用Windows应用程序。Linux Raspbian XP Professional已预先加载了一些仿真平台，包括BOX86。

PI LAB YouTube频道展示了该操作系统，并详细介绍了某些功能。

IT之家获悉，如果要在Linux Raspbian XP专业版系统上运行Windows应用程序，也可以使用其内置的Windows 98虚拟机。另外，你还可以使用Linux程序，例如LibreOffice套件。

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关键词：树莓派LinuxWindows XP

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