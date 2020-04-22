全国首个！北京将推广电子劳动合同

IT之家4月22日消息 据北京日报报道，北京市人力资源和社会保障局发布，将在北京市推广使用电子劳动合同。同时，北京市还将结合优化营商环境、开展便民利企服务的相关要求，逐步推广电子劳动合同在不同场景的应用，搭建全市统一的电子劳动合同管理平台。据悉，这在全国也是首开先河。电子劳动合同本质上与纸质劳动合同完全相同。但纸质合同签署时间长，并涉及人员往返、快递邮寄以及存储等成本。

今年3月，人力资源社会保障部向北京市人力资源和社会保障局发出《关于订立电子劳动合同有关问题的函》，文件明确：“用人单位与劳动者协商一致，可以采用电子形式订立书面劳动合同。”允许北京率先开始推广使用电子劳动合同。

文件还明确：“采用电子形式订立劳动合同，应当使用符合电子签名法等法律法规规定的可视为书面形式的数据电文和可靠的电子签名。用人单位应保证电子劳动合同的生成、传递、储存等满足电子签名法等法律法规规定的要求，确保其完整、准确、不被篡改。符合劳动合同法规定和上述要求的电子劳动合同一经订立即具有法律效力，用人单位与劳动者应当按照电子劳动合同的约定，全面履行各自的义务。”

据IT之家了解，在安全性能方面，由于电子劳动合同采用了实名验证、人脸识别、非对称加密技术、CA证书、第三方取时技术等科技手段，可以有效避免作弊，及时发现对电子签名、电文内容的任何改动。