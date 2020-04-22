Netflix 拟发售 10 亿美元债券，用于内容收购及制作等

北京时间4月22日晚间消息，据国外媒体报道，流媒体视频服务提供商Netflix今日宣布，将发售以美元和欧元计价的两个系列的高级无担保债券，总计金额约为10亿美元。

Netflix表示，在符合美国证券法的前提下，将面向合格的机构买家，以及美国市场以外的其他个人销售这些债券。每个系列债券的利率、赎回条款、到期日及其他条款将由Netflix与初始购买者协商决定。

Netflix计划将此次债券发行的净收益用于一般性企业目的，其中可能包括内容收购、制作和开发、资本支出、投资、营运资本和潜在收购及战略交易。

当前，穆迪投资者服务（Moody‘s Investors Service）给予Netflix的信用评级为Ba3，标准普尔全球评级（S&P Global Ratings）给予Netflix的信用评级为BB-，这两家评级公司的评级均为“投机级”，即“垃圾级”。

昨日，Netflix刚刚发布2019财年第一季度财报，营收为57.68亿美元，同比增长27.6%。净利润为7.09亿美元，同比增长106%。

今日盘前交易中，Netflix股价一度下跌1.4%。年初至今，Netflix股价已上涨34.1%，而标准普尔500指数下跌15.3%。