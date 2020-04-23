敲黑板！微软Win10商店还有这些好用App

Win10应用商店一直都是一个很尴尬的存在，顾客不喜、厂商不爱。不过就在这个“不毛之地”里，其实也隐藏着很多不为人知的小秘密。除了简单实用之外，最关键的是少了很多大家都讨厌的东东。废话不多说，让我们一起来看吧。

NO1. 我的电脑UWP版

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Win10的资源管理器一直饱受诟病，其实大家的想法很简单，给我一个UWP版就可以了。然而就是这个简单的要求，微软竟然拖了五年还不给。好吧，微软不给，就轮到第三方出手了。这款“我的电脑UWP版”的最大看点，就是使用了标准的UWP设计，左侧是常用网站和常用软件，右侧是资源管理器。首次使用时需要赋予文件系统访问权，支持暗色模式、局域网共享、RSS资讯、网站快速链接，甚至它还加入了同样呼唤以久的多标签功能，以便在不同文件夹间复制文件。两个小遗憾，一是不支持树状文件夹查询，二是免费版会有广告。

我的电脑UWP版

NO2. 哔哩哔哩动画

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哔哩哔哩（B站）大家已经非常熟悉了，尤其是里面海量的高清视频，真的是让人看了就不想挪步。那么碰到喜欢的视频，如何下载回来呢？很多网友的做法是通过一些第三方插件，其实哔哩哔哩在Win10应用商店也上架了一款官方应用，别的功能一般，但这个免费下载功能却设计得十分好用，支持多分辨率及批量化下载，甚至大会员还能够下载到60fps的高清视频（当然UP主禁止下载就没办法了）。好了，不多说了，我去下载视频了。

哔哩哔哩动画

NO3. 360清理大师

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提到360，大家是不是都相当熟悉？谁能想到在Win10应用商店里，竟然还隐藏着一款相当清流的“360清理大师”。和独立版不同，UWP版清理大师非常简约，只保留了最基础的电脑清理和优化功能。其余的像界面广告、组合大礼包这些统统没有，清理速度也很赞，特别是它的电脑优化功能，喜欢Windows Defender的网友肯定需要！

UWP版360清理大师

NO4. 优酷视频Win10

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优酷同样也是大家喜闻乐见的一款视频工具，不过标准版广告太多，体验也不好。其实你完全可以在Win10应用商店，去下载一款UWP版优酷视频，没有广告，缓冲也更快！

UWP版优酷

NO5. QQ桌面版

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提到QQ，大家同样也是怒火冲天，嗯……免费赠送的东东太多了。这款QQ桌面版并非腾讯网站下载的版本，而是官方上架到Win10应用商店里的版本。和传统版相比，这个版本无论是安装还是使用，都要比标准版干净许多。而且功能上也看不出什么差别。最关键的是，它精简掉了传统版中的QQProtect，要知道这可是造成很多网友电脑卡顿的主要原因。

商店版QQ桌面版

NO6. Quicklook

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如果MAC里的空格键预览让你神魂颠倒的话，那么在Win10应用商店里搜索“quicklook”，同样可以让你获取到这个体验。Quicklook是一款文件快速预览工具，可以通过按下空格键，预览图片、视频、歌曲。软件完全免费，装好后马上就能用。嗯，其实也没啥可说的，总之很好用就是了！

Quicklook

NO7. translucentTB

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羡慕别人的透明地址栏？那么就去搜索这款“translucentTB”吧，这是一款简单实用的桌面美化工具，装好后地址栏瞬间透明。同时它还提供了开始菜单打开，窗口最大化、桌面状态等不同场景下的任务栏显示效果。对了，它有一个汉化版本，大家别下错了！

translucentTB

写在最后 上面几个只是冰山一角，其实在Win10应用商店里，还隐藏着很多令人着迷的小宝贝。