Linux Lite 5.0 RC1 发布，对新手友好的 Linux 发行版

Linux Lite 5.0 的第一个候选版本现已可用，它基于最新的 Ubuntu 20.04。同时附带了 Linux kernel 5.4.0、Gimp 2.10.18、Thunderbird 68.7.0、Firefox 75.0、 和 VLC 3.0.9。

“Linux Lite 5.0 RC1现在可以进行测试。这是迄今为止功能最丰富、完整的 Linux Lite 版本。这也是许多人一直在等待的版本，有关详细信息，请参见下文。”

变化：

UEFI 支持开箱即用。

没有隐藏的遥测

实时启动期间的完整性检查（Ubuntu 实现）Crtl + C 取消检查

GUFW 已由高度可配置的 FireWallD 取代

新的更新程序通知程序

最新的 WhiskerMenu 具有新的默认排序（“安装更新”现在位于“收藏夹”的顶部）

Mousepad 代替 Leafpad

Paint 现已添加到附件

现在包括 XFCE 屏幕保护程序，默认情况下处于禁用状态

幻灯片放映过程中的更新和其他软件现在将安装用户的硬件驱动程序，例如。如果用户有 nVidia video card，则将在重新启动之前安装它们

Pinta 不见了（未得到积极维护）

Zim 将不支持的 CherryTree 替换为首选的笔记记录器。

Chrome 已加入，Chromium 现在是 Snap 软件包。该团队表示，其不会为 2000 多个软件包中的 1 个添加整个服务。

Lite Welcome（快捷方式现在可用）和 Lite User Manager 现在更新为 GTK3 和 Python3

新的注销选项

新的默认墙纸位置

面向零售商和制造商的 OEM 安装程序（旧版和 UEFI）

防火墙状态已添加到精简版小部件

登录屏幕上包含的语言选择

双架构支持

Trash Bin 在台式机上可以正常工作

提供了新壁纸

以及其他数十种调整和变更

详情查看发布公告： https://www.linuxliteos.com/forums/release-announcements/linux-lite-5-0-rc1-released/