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微软 Visual Studio Code 4月 Python 拓展更新发布

2020/4/23 8:04:03来源：开源中国作者：xplanet责编：微尘评论：

微软发布了 4 月的 Visual Studio Code Python 扩展更新，该版本包括 Jypyter Notebooks 中的 ipywidgets 支持以及 Django 和 Flask 自动重装的调试器支持。

Jypyter Notebooks 中的 ipywidgets 支持

新版本支持 VS Code 中 Jupyter Notebooks 中的所有 ipywidgets（包括自定义的）。这意味着可以将所有交互式绘图库（例如 beakerX、bqplot 等）与 Notebooks 和 VS Code 中的数据进行交互及可视化。

对 Django 和 Flask 自动重新加载的 Debugger 支持

在 Python 扩展的 3 月发行版中，引入了新的 Python 调试器 debugpy。现在，它支持实时重新加载 Django 和 Flask 等 Web 应用程序。对应用程序进行编辑时，无需重新启动调试器即可进行应用。保存更改后，将在相同的调试会话中自动重新加载 Web 服务器。

其他改进

确保打印图适合 PDF 页面

支持使用 “esc” 或 “ctrl+u” 清除交互式窗口输入框的内容

即使禁用遥测也可以使实验正常进行

确保在单元执行和单元编辑之间保留单元中的用户代码

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关键词：微软Windows 10Python

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