Debian GNU/Linux 删除旧驱动程序，正在激怒老式硬件用户

Phoronix 方面表示，该网站近期收到了许多用户的来信，称对 Debian GNU/Linux 放弃许多旧的硬件驱动程序的举措感到愤慨。

本月初，Debian“X Strike Force”团队决定从 Debian 中删除一些过时的输入和视频驱动程序。其指出，作出该决定的依据是“它们在上游没有维护，或没有任何价值。”

受影响的驱动程序包括有 Mach 64、ATI Rage R128、Savage、Silicon Motion、SiS、Trident 和 NeoMagic 图形硬件。其中，像 ATI Rage 128 之类已有 20 多年的应用历史，并且这些驱动程序还支持许多其他种类硬件。

最初，Geode display driver 也被设置为删除，不过最终被保留了下来。此外，Elo touchscreens、MuTouch 和其他驱动程序的输入驱动程序也已被删除。

事实上，Fedora 早在数年前就放弃了许多此类驱动程序，并推出了其他各种 Linux 发行版，尤其是在大多数台式机 Linux 发行版都只为新安装而不再使用x86_64 / AArch64 的情况下，其同时还取消了对老式硬件的支持。

而对于那些想要将这些老式的硬件驱动程序重新引入 Debian 的用户来说，加强维护则是必不可少的行为。