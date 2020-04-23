周三美股收盘走高：拼多多市值超600亿美元

4月23日消息，据外媒报道，美国时间周三，美国股市在近三个交易日来首次收盘走高。美国原油价格在创纪录的暴跌后企稳，而好于预期的企业季度业绩也提振了市场人气。

道琼斯指数收于23475.82点，上涨456.94点，涨幅1.99%；纳斯达克指数收于8495.38点，上涨2.81%。在收盘前的最后几分钟，美国主要股指达到了当天的最高点，道琼斯指数一度上涨超过550点。

在美国股市周三交易中，科技龙头股普遍上涨，苹果股价收于276.10美元，上涨了2.88%；谷歌母公司Alphabet股价收于1263.21美元，上涨了3.85%；亚马逊收于2363.49美元，上涨了1.52%；微软收于173.52美元，上涨了3.40%；Facebook收于182.28美元，上涨了6.72%；甲骨文收于52.27美元，上涨了1.87%；IBM收于119.31美元，上涨了2.18%；奈飞（Netflix）收于421.42美元，下跌了2.86%；特斯拉收于732.11美元，上涨了6.61%；优步（Uber）涨3.86%；Lyft涨11.55%。

美股中的芯片龙头股普遍大涨，英特尔收于60.10美元，上涨了6.64%；英伟达收于286.15美元，上涨了6.17%；德州仪器收于111.98美元，上涨了4.81%；博通收于259.97美元，上涨了4.97%；高通收于74.68美元，上涨了3.95%；AMD收于55.92美元，上涨了5.67%；美光科技涨6.04%；应用材料公司涨7.82%。

在美国上市的中概股涨跌不一，阿里巴巴收于209.96美元，上涨了1.26%；京东收于44.99美元，上涨了4.05%；拼多多收于52.15美元，上涨了2.38%，市值达606.83亿美元；哔哩哔哩收于30.20美元，上涨了5.71%；好未来收于50.72美元，下跌了0.47%；爱奇艺收于18.43美元，下跌了0.75%；跟谁学收于33.81美元，下跌了2.48%；微博收于35.94美元，上涨了1.35%；新浪涨0.27%；搜狐跌1.71%；搜狗跌1.19%；携程跌1.08%；前程无忧涨0.91%；汽车之家跌0.49%；58同城跌0.21%。

在美国股市下跌过程中，美国科技公司的股价保持了相对稳定；在反弹时，美国科技股一如既往地领涨大盘。由于美国科技股市值巨大，它们在许多指数中的权重仍然最大。根据道琼斯指数（Dow Jones Indices）的数据，在标准普尔500指数总市值中，FAANG（包括Facebook、亚马逊、奈飞、苹果、以及谷歌母公司Alphabet这五只股票）的市值所占比例达到20%，比年初的16%有所上升。

美国西德克萨斯中质原油（WTI）6月份合约价格上涨19.1%，收于每桶13.78美元，此前曾一度下跌。与此同时，国际布伦特原油期货价格上涨7.6%，至每桶20.76美元，从隔夜的大幅下跌中反弹。

随着油价飙升，美国能源类股普遍上涨，该板块上涨超过3%。哈里伯顿公司（Halliburton）收盘上涨10.3%，响尾蛇能源公司（Diamondback Energy）和诺贝尔能源（Noble Energy）的涨幅均超过7%。

美国总统特朗普发推文称，他“指示美国海军摧毁所有在海上骚扰我们船只的伊朗炮艇”，似乎影响了原油价格走势。

在美国原油期货价格走高之前，周二到期的WTI 5月份合约本周早些时候首次跌至负值，原因是人们担心，随着新冠疫情的蔓延，需求会不断减少。

投资公司Amerivet Securities的美国利率主管格雷戈里·法拉内罗(Gregory Faranello)表示：“市场短期唱主角的仍然是石油。石油价格过去48小时的走势不仅表明我们回到了经济和需求方面，而且显示出风险正向其它市场扩散和蔓延的迹象。”

美国白宫经济顾问试图缓解人们对能源需求下降的担忧，他对媒体表示，一旦美国经济重新开放，石油价格应该会反弹。

油价的历史性下跌，导致道琼斯指数在周一至周二期间下跌逾1000点，两天跌幅达5.1%。标准普尔500指数和纳斯达克指数本周均下跌超过4%。

投资公司Leuthold Group的投资策略师吉姆·保尔森（Jim Paulsen）表示：“本周，投资者认识到，虽然疫情危机可能很快会好转，但是，经济基本上关闭的负面影响正在以惊人的速度扩大。在几个月都没有需求的情况下，随着石油供应过剩的加剧，能源价格还会下跌。”

在强劲的季度财报推动下，美国众多公司股价上涨，提振了美股大盘。

“阅后即焚”类社交应用Snap在发布最新季度财报后，股价上涨了36.7%。芯片制造商德州仪器在公布上一季度财报后，股价上涨4.8%。

根据Refinitiv的数据，总体而言，已有84家标准普尔500指数成份股公司公布了第一季度财报，其中67%的盈利超过了分析师的预期。尽管如此，标普500指数成份股公司的第一季度盈利仍将同比下降13.7%。

法国巴黎银行资产管理公司（BNP Paribas Asset Management）策略师丹尼尔·莫里斯（Daniel Morris）在一份研究报告中称：“随着经济受到新冠疫情的影响，人们一直预计美国主要企业的第一季度财报可能会非常糟糕。但一些公司已公布的业绩不仅出人意料地强劲，而且业绩展望实际上比去年同期略微乐观。”

莫里斯表示：“尽管如此，由于美国政府支持措施如何演变高度不确定性，一些公司一直不愿给出任何展望。”

美国时间周三，美国参议院通过了一项规模4840亿美元的新冠疫情救助计划，该计划将重点放在小企业、医院和检测上，这也提振了市场人气。美国众议院最早可能在周四批准该法案。