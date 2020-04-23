SpaceX成功发射第七批60颗星链卫星，将为地球提供宽带服务

4月23日消息，据外媒报道，美国当地时间周三，美国太空探索技术公司SpaceX成功发射并部署了第七批60颗星链（Starlink）卫星进入轨道，使得入轨卫星总数达到422颗。猎鹰9号火箭助推器也成功降落在无人回收船上，同时SpaceX也在尝试从水中捞取整流罩。

SpaceX现在已经是最大的私人卫星运营商，而且其规模还在不断扩大。自今年年初以来，短短4个月中，SpaceX已经执行了四次星链卫星发射任务。

SpaceX有充分的理由保持这种发射频率，因为每次发射都使它更接近最终目标，即利用卫星组成太空互联网以为地球提供宽带服务。SpaceX希望到今年晚些时候，这个网络能覆盖加拿大和美国北部。

马斯克曾表示，该公司只需要大约400颗卫星就能提供“初步运营能力”，然后需要800颗卫星能将其提升到“重大运营能力”。这意味着在这次发射之后，SpaceX将拥有马斯克所说的启动星链网络所需的最低数量的卫星。

鉴于星链互联网的运行方式，这些小型卫星的轨道比传统的地球静止互联网卫星更接近地球，并在经过覆盖区域时可相互切换连接，SpaceX需要大量卫星来为消费者和企业提供稳定、可靠、低延迟的网络接入服务。

SpaceX星链互联网的目标是在明年将其服务扩展到全球客户，这将需要其发射更多的卫星。最终，该公司提交的文件显示，根据需求和性能，它可能发射1.2万至4.2万颗小卫星，以建立最终状态的太空网络。

在最新发射中，SpaceX使用了大量二手硬件，其中包括猎鹰9号火箭助推器，它之前曾三次往返太空，包括去年用于载人龙飞船Demo-1演示任务。这枚助推器成功降落在SpaceX的无人回收船上。

与此同时，火箭顶部保护卫星的整流罩此前也执行过太空任务。不过，由于系统升级，在卫星通过降落伞减速返回地球时，该公司没有使用网来捕捉它们。相反，它会把它们从水里捞出来，目前还没有相关信息。

SpaceX创始人兼首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）还详细介绍了该公司正在采取的一些措施，以解决人们对其星链卫星干扰地球观测夜空的抱怨。这些卫星会在夜间发光，并以光流的形式出现在天体摄影中。天文学家认为，它们干扰了通过地球上的望远镜和天文台进行的恒星观测和研究。