内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓平板

华为平板MatePad图赏：整合K12教育资源的学习专用平板

2020/4/23 10:08:06来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

根据华为终端官方微博信息，华为平板MatePad即将正式推出。作为MatePad系列的全新产品，华为平板MatePad更专注基础教育年龄段学生人群以及年轻的家长群体。

全新华为平板MatePad共有两款配色，分别是贝母白和夜阑灰。华为平板MatePad正面配备了一块10.4英寸的全面屏。

面向儿童和青少年群体，华为平板MatePad这块屏幕有着专业的护眼能力，同时还拥有专门的护眼设置。

华为平板MatePad极薄的机身设计，对于学生群体来讲，非常轻薄，单手就能持握。

华为平板MatePad支持华为平板诸多创新技术，如平行视界、智慧分屏、多屏协同，横屏使用体验上佳。

硬件配置上，华为平板MatePad搭载麒麟810芯片，采用7纳米工艺制程，可以流畅的运行大型应用以及多种任务。麒麟810是首个采用华为自研达芬奇架构NPU的芯片，可智能进行场景识别、主角故事集、识图购物、卡路里识别等。

随着国内网上教育需求逐渐扩大，华为平板MatePad无疑是填补了现阶段国内在线教育的很多空白，通过资源整合、技术防沉迷和一系列的教育学习资源，有效的帮助学生群体进行学习，同时也减轻了年轻家长群体在辅导孩子学习中的压力。

对于家长朋友们来讲，华为平板MatePad是个不错的选择。华为平板MatePad将在4月23日晚正式发布，想要给孩子入手华为平板MatePad的家长可以关注一下晚上的发布会。

更多图赏：

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为MatePad

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    