华为平板MatePad图赏：整合K12教育资源的学习专用平板

根据华为终端官方微博信息，华为平板MatePad即将正式推出。作为MatePad系列的全新产品，华为平板MatePad更专注基础教育年龄段学生人群以及年轻的家长群体。



全新华为平板MatePad共有两款配色，分别是贝母白和夜阑灰。华为平板MatePad正面配备了一块10.4英寸的全面屏。

面向儿童和青少年群体，华为平板MatePad这块屏幕有着专业的护眼能力，同时还拥有专门的护眼设置。

华为平板MatePad极薄的机身设计，对于学生群体来讲，非常轻薄，单手就能持握。

华为平板MatePad支持华为平板诸多创新技术，如平行视界、智慧分屏、多屏协同，横屏使用体验上佳。

硬件配置上，华为平板MatePad搭载麒麟810芯片，采用7纳米工艺制程，可以流畅的运行大型应用以及多种任务。麒麟810是首个采用华为自研达芬奇架构NPU的芯片，可智能进行场景识别、主角故事集、识图购物、卡路里识别等。

随着国内网上教育需求逐渐扩大，华为平板MatePad无疑是填补了现阶段国内在线教育的很多空白，通过资源整合、技术防沉迷和一系列的教育学习资源，有效的帮助学生群体进行学习，同时也减轻了年轻家长群体在辅导孩子学习中的压力。

对于家长朋友们来讲，华为平板MatePad是个不错的选择。华为平板MatePad将在4月23日晚正式发布，想要给孩子入手华为平板MatePad的家长可以关注一下晚上的发布会。

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