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适用于苹果 iPad Pro 的 AppleCare+ 可保护妙控键盘

2020/4/23 10:10:21来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家4月23日消息 苹果公司在3月18日为iPad Pro推出了妙控键盘，采用剪刀式结构，内置触控板，适用于12.9 英寸 iPad Pro (第三代和第四代)和11 英寸 iPad Pro (第一代和第二代)。

妙控键盘也是苹果迄今为止最贵的iPad键盘配件。适用于 11 英寸 iPad Pro (二代) 的妙控键盘售价2399元，适用于 12.9 英寸 iPad Pro (第四代) 的妙控键盘售价2699元。

IT之家发现，在适用于 iPad 的 AppleCare+ 服务计划介绍中，硬件维修范围包括iPad、电池、Apple Pencil、Apple 品牌的 iPad 键盘、AirPort与所含 USB 连接线和电源适配器

AppleCare+ 服务计划将提供由苹果授权技术人员进行的维修或更换服务，包括部件和人工服务。最多两次针对产品使用期间的意外损坏保修服务，每次需收取相应的服务费：对于 iPad 收取 368 元的服务费；对于 Apple Pencil 或 Apple 品牌的 iPad 键盘收取 188 元的服务费。

据外媒9to5Mac表示，这项规定已生效很久。妙控键盘的正式发售，也意味着适用于 iPad 的 AppleCare+ 硬件维修范围将覆盖妙控键盘。

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关键词：苹果

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