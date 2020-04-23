一场疫情，让贝佐斯重掌亚马逊

贝佐斯

译者注：作为亚马逊公司创始人，世界首富杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)原本已经远离公司日常管理，专注公司的长远规划。但是，疫情危机迫使贝佐斯重拾管理大权，从库存管理、新冠肺炎的检测到应对公众批评。《纽约时报》详细披露了贝佐斯的这一转变。

以下是文章全文：

今年2月底时，贝佐斯和女友劳伦·桑切斯(Lauren Sanchez)正在法国爱丽舍宫与法国总统马克龙讨论气候变化，与时装设计师黛安·冯芙斯汀宝(Diane von Furstenberg)在埃菲尔铁塔塔顶举行庆祝活动。几天后，狗仔队还发现两人在纽约卡尔博内餐馆(Carbone)吃饭。

然而到了3月底，贝佐斯已经前往他自己位于西德克萨斯州的牧场，把精力放在亚马逊公司上。那时，新冠肺炎疫情已经在美国肆虐。

在多年来几乎完全聚焦亚马逊长期项目，把日常管理交给他的副手后，56岁的贝佐斯已经把注意力重新放到了亚马逊目前面临的问题上。这家零售巨头正在应对疫情引发的在线购物需求激增、工人抗议以及供应链挑战。

疫情迫使贝佐斯回归

现在，贝佐斯开始参与日常电话会议，协助管理层就库存和新冠肺炎检测以及如何、何时——精确到分钟——回应公众批评作出决定。他已经与政府官员展开沟通。今年4月，贝佐斯还高调造访了一家亚马逊仓库，这是多年来的首次。

“现在，我自己的时间和思考继续聚焦新冠肺炎以及亚马逊在其中如何帮助抗击疫情。”贝佐斯上周在致股东信中称。

然而，贝佐斯回归日常管理并未让亚马逊顺风顺水地应对疫情。针对工人大军中不断增加的感染病例，亚马逊并未作出快速响应。同时，消费者的大量订单压的亚马逊喘不过气来。

不过，亚马逊是少数几家在财务上受益于这场危机的公司之一。正是因为所有这些消费者需求，亚马逊股价站上创纪录高位。这让本已是全球首富的贝佐斯的财富自3月初以来又增加了250亿美元。

医疗设备公司美敦力前CEO比尔·乔治(Bill George)认为，贝佐斯的转变反映出疫情期间的管理是多么地截然不同。乔治在哈佛大学商学院教授领导力。

“你不管是分析、规划、放权、问责，所有这些好方法好像都消失了，”乔治称，“不管公司多大，领袖确实需要亲自管理。”

逍遥日子

在疫情爆发前，贝佐斯把越来越多的时间花在亚马逊总部以外。他周游世界，每周抽出一天时间来过问他的太空探索公司——蓝色起源。

知情人士称，在亚马逊，贝佐斯往往优先专注于能够化解公司重大风险的项目，或者是让他感到只有他才能把控的项目。这就意味着，他把更多的时间放在了有趣而且前卫的项目上。在语音助手Alexa发布前，他曾经在每周举行多场会议来跟踪产品的开发。他还密切关注过亚马逊无人商店Amazon Go的进展。

贝佐斯与女友还有冯芙斯汀宝(左)

贝佐斯曾在2018年对《福布斯》表示，他的精力“几乎完全”放在了亚马逊的长期发展上。他在这次多年来少有的深度采访中表示：“我很少过问目前的业务。”

但是，新冠肺炎危机让贝佐斯放弃了这种享受的日子。起初，他从公众视线中消失，他的Instagram账号没有记录任何旅行。3月4日，当亚马逊告诉总部员工在家办公时，邮件发自一个通用的办公室安全邮件账号，署名为“亚马逊人力资源”。

亲自抓管理

接着，原定在接下来一周在西雅图举行的董事会议改在了网上举行。贝佐斯开始定期与他的高管们进行磋商，专注于对新冠肺炎疫情的回应。最终，他每天举行电话会议，包括在周末。

亚马逊企业事务高级副总裁杰·卡尼(Jay Carney)在3月31日接受采访时称，贝佐斯一直十分关注这场疫情，正在参与和推动领导层会议以作出回应。

随着疫情在美国肆虐，亚马逊仓库开始出现工人感染病例。到3月中旬时，亚马逊引以为豪地物流保障出现问题：顾客们想要购买更多商品，下单增多，但是上班的亚马逊工人却变少了。这些工人害怕感染或者需要照顾停课在家的孩子。

知情人士称，贝佐斯和其他高管很快批准了停止让非必需品订单进入仓库的计划，并推迟运送亚马逊认为低需求的其他商品。

贝佐斯协助决定了将哪些功能从亚马逊网站移除，以降低顾客需求，例如隐藏宣传日常优惠的热门页面。他还批准了推迟举办Prime Day，后者是亚马逊夏季购物狂欢节。

发起抗议的员工

不过，工人们和国会议员不断呼吁亚马逊在仓库采取更多预防措施。3月21日，贝佐斯罕见地向亚马逊全体员工发送了一封信，这封信被亚马逊立即发布在了博客上。贝佐斯在信中称，亚马逊已经为工人们订购了数百万个口罩，尽管只有少量订单得到兑现。

“我现在肯定和你一样，忧虑重重。”他写道。

哈佛商学院的乔治认为，等待几周时间才向员工发信是个错误，尤其是在西雅图是疫情早期爆发地区的情况下。“你需要提前出现在那里，每天都在那里与你的人沟通，”他时候，“如果员工面临风险，你需要与他们在一起。”亚马逊称，公司负责运营的高管已经提前与员工们进行了沟通。

聚焦新冠肺炎检测

3月底，贝佐斯在Instagram上发布了一张他与华盛顿州州长杰·英斯利(Jay Inslee)进行视频通话的图片。英斯利是贝佐斯沟通过的多位官员之一。照片曝光了贝佐斯的小狗，它有时会在贝佐斯通话时乱叫。照片还展示了贝佐斯西德州牧场所使用的Saltillo瓷砖。亚马逊称，贝佐斯也在其它地方办公。

英斯利在3月底接受采访时称，贝佐斯关注的是在华盛顿州和全国极大增加新冠肺炎检测的议题。“我们讨论了是否以某种方法激活亚马逊供应链，看看是否能够调动这些资产的生产和分发，包括配送物流。”他说。

卡尼称，贝佐斯十分关注新冠肺炎的检测问题。“我们如何才能做到按需检测，”卡尼在谈到贝佐斯的想法时称，“怎样才能几乎能够即时得到结果？这样就能够让亚马逊和其他员工识别和迅速远离可能爆发疫情的地方，然后消灭病毒。”

贝佐斯与华盛顿州州长英斯利视频通话

贝佐斯在4月11日与高管举行电话会议的会议纪要显示，他们讨论了与医疗机构合作事宜，专注于扩大针对员工和其他人的检测能力，“以避免被批评我们在对员工进行检测时很自私”。

亚马逊随后宣布计划开始建设一个小型自主实验室。“我们不确定会在疫情期间取得多大进展，但是我们认为值得一试。”贝佐斯对股东们表示。

知情人士称，他已经加入了新成立的检测团队的每日电话会议，后者已经采购了检测试剂盒，并接近推出一个对员工检测的试点项目。

贝佐斯默许解雇员工

每日会议纪要还显示，仓库危机、要求提高安全措施的工人组织依旧是亚马逊面临的一个风险。尽管会议纪要并未提到贝佐斯的名字，但表示高管们就如何处理一位组织罢工的员工“达成一致”。亚马逊称，该员工因为在抗议公司安全措施时违反了隔离规定，被解雇。

会议纪要称，亚马逊应该把这位员工作为“整个工会/组织运动”的典型来宣传，并认为他“不聪明，口齿不清”。亚马逊法律总顾问撰写了这份会议纪要，他随后就此道歉。

在这份会议纪要被曝光后，亚马逊迅速招致了纽约官员和多位美国参议员的批评。

4月8日，在疫情蔓延至50多个亚马逊仓库后，贝佐斯意外造访了一家亚马逊仓库和一家全食超市门店，这两处设施都靠近达拉斯。亚马逊对贝佐斯的造访进行了拍摄。知情人士称，在这之后，贝佐斯问其他高管，为何没有要求这里的员工佩戴口罩。毕竟，亚马逊已经采购到了口罩。

几天后，亚马逊告诉仓库工人，他们必须佩戴口罩。