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官方提醒：高危漏洞影响 OpenSSL 1.1.1 的多个版本

2020/4/23 14:53:40来源：开源中国作者：局长责编：懒猫评论：

OpenSSL 项目发布安全公告称存在一个影响 OpenSSL 1.1.1d, 1.1.1e 和 1.1.1f 的高危漏洞 (CVE-2020-1967)，该漏洞可被用于发起 DoS 攻击。

根据官方对该漏洞的描述，在 TLS 1.3 握手期间或握手之后调用 SSL_check_chain() 函数的服务器或客户端应用可能会导致崩溃，原因是不正确处理"signature_algorithms_cert" TLS 扩展而引起的空指针引用。如果从另一方接收到一个无效或未被识别的签名算法，则会发生崩溃。这可能会被恶意攻击者利用并发起 DoS 攻击。

该漏洞由 Bernd Edlinger 通过 GCC 中的新静态分析通道 -fanalyzer 发现，并已于2020年4月7日向 OpenSSL 报告。

对于受影响的 OpenSSL 1.1.1（1.1.1d，1.1.1e 和 1.1.1f）用户，建议尽可能快地升级到 1.1.1g。OpenSSL 1.1.1d 之前的版本不受此漏洞影响。

更早的版本如 OpenSSL 1.0.2 和 1.1.0 也均未受影响，不过这些版本都不再被支持，也无法再接受更新。建议使用这些版本的用户升级至 OpenSSL 1.1.1。

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关键词：OpenSSL

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