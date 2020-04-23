保时捷Q1共交付5万多台新车，电动跑车Taycan交付1391台

4月23日消息，保时捷近日公布了第一季度交付数据。前三个月，保时捷全球新车交付量达53125台。受疫情影响，全球销量同比下降5%。

▲保时捷

Cayenne以18,417台新车交付量成为最畅销车型。Macan紧随其后，新车交付量为 15,547台。全新保时捷911系列车型新车交付量达8,482台，同比增长16%。

保时捷首款纯电动跑车Taycan自2019年底进入市场以来，已于今年一季度向客户交付新车1,391台。

保时捷上月宣布，Taycan电动汽车本月正式进入中国市场。保时捷中国官网显示，Taycan售价114.8万元起。

2020年第一季度，保时捷在中国市场的新车交付量达14,098台，中国仍保持全球最大单一市场地位。受疫情影响，保时捷中国一季度销量虽同比下降17%。

保时捷表示，今年2月，保时捷中国销量受疫情影响大幅下降，但3月业务已逐渐回归正轨，单月销量超去年同期。

负责销售与市场的保时捷全球执行董事会成员冯佩德表示，中国的保时捷中心几乎都已重新对外开放了。

保时捷表示，美国市场以11,994台新车交付量再次位居第二。在德国，保时捷向客户交付5,214台新车。在欧洲市场的新车交付量达16,787台。