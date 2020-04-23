小米入局车联网，这可能是手机企业未来的新边疆

年轻人的第一辆车是不太可能，但让年轻人用上车内服务，小米倒是动了心思。

4 月 17 日，车联网公司博泰宣布获得小米集团的 B 轮战略投资，投资金额以及具体股比尚未透露。不过，博泰方面表示，双方将进行深度合作，「携手开拓车联网新时代」。一句话足以表示小米入局车联网的决心。

显然，小米看中了汽车这个场景，在过去几年，汽车一直被看作是下一个会产生巨变的市场，未来的每一辆车其中的每一部分，都可以改造得更加智能。

其中，车联网是其中离人们最近的功能。当然不止小米，只看对汽车领域虎视眈眈的手机厂商，一只手就很难数过来。在手机厂商纷纷押注下一个市场背后，小米又打算怎么走出第一步？

小米的「车」梦

博泰是中国一家第三方车联网服务商，官方资料显示，博泰打造整合车载、互联网、手机三个部分的以汽车生活服务为核心的跨平台体系，为国内几大主流汽车集团，宾利、捷豹路虎等豪车品牌提供车联网产品或服务。

2019 年，博泰正式发布了最新产品「随身车联网」，将传统的车载娱乐系统换了个思路，用每人随身携带的手机算力随时支持车内的智能应用。

从博泰的投资方来看，电商平台苏宁和车企东风显然都看中了车联网想象空间的公司。这也再次印证了各家公司在汽车领域的想法。

通过博泰随身车联网语音发布的微信 | 现场拍摄

相比之下，小米的投资更顺理成章。

如今的小米已不仅仅是一家手机厂商，而是手机、人工智能和物联网等多个「引擎」驱动着的物种。根据 2019 年底的小米开发者大会上雷军的演讲，经过 6 年的布局，目前小米生态链已经拥有 2200 款设备，全网接入设备 1.96 亿台，与去年同比增长 69.5%。

但是，2200 款设备中，与汽车直接相关的并不算多。小米也曾重点关注过汽车相关的业务，但最终的成果很难尽如人意。

早在 2014 年，小米就投资了凯立德，后者是当时中国最大的车载导航服务商之一。彼时正是抢夺移动互联网入口的高峰期，移动地图领域是中国科技巨头们关注的移动互联网「入口」。BAT 分别在该领域有大动作：Baidu推出Baidu地图、阿里全资收购高德、腾讯入股四维图新。小米作为新兴科技巨头自然不愿放弃这一市场。

但最后，凯立德没能赶上移动互联网的大潮成功转型，逐渐走向黯淡。伴随凯立德没落的，还有当初它高举的车联网战略大旗。

随后的故事也很明了，小米虽没能抢占到地图这个移动互联网入口，但除了手机之外，它走出一条生态链之路，将智能产品推向寻常百姓家。

小米把它叫做 AIoT，人工智能与物联网的结合，并在 2019 年将其提至与手机同等地位，即「手机+AIoT」双引擎战略。雷军将 5G+AI+IoT 的时代称为「超级互联网」时代，他认为，在这一时代，将发生平台、操作系统、算力芯片、及通信技术的整体换代。

雷军曾在小米开发者大会上宣布「手机+AIoT」双引擎战略 | 小米

博泰创始人应宜伦曾在公开演讲当中提到，下一个十年，是万物互联的产业互联网时代，车是移动世界的中心，「车将连接人、连接车、连接智能家居、链接整个智慧城市及生活服务。」

为此，博泰在发展战略上制定了「1+1+N」——车机+手机+N，N 是指各种输入输出设备，包括耳机、手表、手环、电视等智能家居以及各种 IoT 设备。

一定程度上，这与小米的发展不谋而合。雷军在此次投资中也提到，车联网是未来科技的重要一环，汽车也是未来人们生活中最重要的智能终端。

瞄向汽车的手机厂

瞄向车联网的手机厂商不止小米一家。

就在本月，华为在其春季发布会上正式亮相了旗下车联网应用 HiCar 的车载演示，将手机与车机连接，可以完成手机多媒体在汽车上应用。

不仅如此，华为方面称，HiCar 能够接入华为在 AI、语音、计算机视觉等方面的能力，利用移动设备的 5G 网络加强车机系统的数据交互能力。

有趣的是，博泰在做的「随身车联网」与 HiCar 有异曲同工之处，业务有些类似。二者都是用手机的算力来完成汽车上的多媒体乃至更多应用，比如随身车联网可以用语音发微信，HiCar 可以利用手机连接车内摄像头进行视频通话等等。

HiCar 在车内可进行视频通话 | 直播截图

同样是向汽车领域进军的手机厂商，小米和华为却有着不同的逻辑。

在之前的文章中提到过，HiCar 在华为汽车领域布局中打了头阵，但华为的野心不止于此。过去两年内华为一直透露在汽车领域的动作，甚至公布了其定位：聚焦 ICT 技术，成为面向智能网联汽车的增量部件供应商。

将重点放在「增量」上，摆明了华为要与传统的 Tier 1 分隔开来，在汽车市场的智能变革期决心去做供应链的生意。2019 年的世界智能网联汽车大会上，华为轮值董事长徐直军就公开表示要打造激光雷达、毫米波雷达等车载传感器。

相反，小米是用投资进入该领域，一贯擅长的生态链打法让它在智能家居领域成为了领头羊，如果按照小米的 5G+AI+IoT 战略思路，汽车在其中的位置必不可少。

一位业内人士向极客公园透露，小米确实已进入车联网领域。但不可否认的是，相对于华为的高调宣布并有产品、战略等陆续推出，小米的车联网之路属于刚刚起步。至于未来它会向哪里发展，想象空间依旧巨大。至少，在「万物互联」的场景下，小米绝不会放手。

汽车是一个巨大的市场。中国工业和信息化部部长苗圩曾表示，预计至 2020 年，我国智能网联汽车的市场规模可达到 1000 亿元以上。据前瞻产业研究院预测，2021-2022 年我国的车联网市场规模将达 428 亿美元以及 530 亿美元。

在经历过手机市场的迭代后，人们对移动互联网的能量已不敢小觑。到了汽车智能化改造的时代，加上 5G、物联网等技术的加持，哪怕只占据一小块蛋糕，都已足够巨头在其中的生长。这也是手机厂商会在汽车领域布局的原因，他们对软件+硬件+互联网的理解比绝大部分行业的公司都更透彻，也能更清晰地看到汽车市场对于自己的增长空间。

车联网，新人小米正式报到。