【IT之家开箱】华为nova7 SE图赏

4月23日，华为nova系列新品发布会上，nova7 SE正式亮相，其搭载麒麟820处理器，6.5英寸LCD打孔屏，拥有6400万后置四摄，支持40W快充等。

IT之家现已拿到nova7 SE银月星辉配色版本，并为大家拍摄了精美的图赏，一起来看一下吧。

第一部分：开箱

打开包装盒就是nova7 SE手机本体，底部暗格内包含说明书、取卡针以及一个清水保护壳。

nova7 SE标配了一个40W的超级快充充电头，同时附赠3.5mm接口平头耳塞式耳机一条。

▲产品全家福

第二部分：产品外观

全新的华为nova7 SE共有四种配色，分别是幻夜黑、绮境森林、仲夏紫、银月星辉。IT之家此次拿到的是nova7 SE银月星辉配色。

全新的银月星辉配色采用的是渐变色设计，看似银色，却又有浅蓝-银-粉红的渐变，仿佛将清晨日出淡蓝的天际、傍晚浅红的暮色和深夜的月光结合在一起。

nova7 SE侧边电源指纹解锁一体化，保持了机身背面的一体化。

后盖采用3D曲面玻璃材质，带来更为舒适的握持体验。

nova7 SE正面采用了6.5英寸极点全面屏，屏占比90.3%。

后置四摄采用了“矩阵式”设计，闪光灯位于摄像头模组右侧。

机身底部分别是扬声器开孔、Type-C开孔、麦克风开孔和3.5mm耳机孔。

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