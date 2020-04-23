用户量暴增，Netflix 这个视频巨头终于赚钱了

Netflix 成了少数因新冠肺炎疫情「受益」的公司之一。

美国当地时间 4 月 21 日，Netflix 公布了 2019 年第一季度财报。财报显示，本季度 Netflix 新增 1600 万付费订阅用户，创下历史记录。到 3 月末，Netflix 全球订阅用户数已经突破 1.8 亿。

自新冠肺炎疫情爆发以来，越来越多的人被迫呆在家里，包括 Netflix 在内的各种数字娱乐内容成了刚需。但在用户迅速增长的同时，疫情也给 Netflix 的未来蒙上了一层不确定的阴影。如果疫情继续发展，内容制作可能因此受到冲击，对经济的冲击也可能影响用户消费数字内容的积极性。

1600 万新用户

年初至今，Netflix 股价上涨了 30%，成为今年年初美股接连熔断的大环境下，少数上涨的个股之一。

原因其实不难理解。疫情肆虐，任何与实体世界有关的生意都遭受了打击，被关在家里的人们对远程视频通话、流媒体视频等服务的需求与日俱增。包括 Zoom、Netflix 在内的「线上生意」不仅迎来一次发展的机会，也成了资本最好的避险资产。

在一季度财报电话会议上，Netflix 里德·哈斯廷斯表示，和其他「家庭娱乐服务」一样，Netflix 3 月迎来了一波会员订阅和内容观看的爆发增长，恰好与各国「居家隔离」的政策同步。但他同时也强调，尽管 1600 万新用户的增长几乎两倍于此前预期，但这样的增长是「临时」的，并不能用于预测未来的情况。

在这一季度 1600 万的新用户增长中，欧洲和亚太地区是最大的两架「发动机」。根据 Netflix 披露的数据，欧洲和中东地区贡献了 700 万新用户，亚太地区贡献了 360 万。在北美，Netflix 也新增了 230 万用户，单季度用户增长超过了本季度之前三个季度的总和。这在竞争激烈且市场占有率已经极高的北美，已经算不俗的成绩。Mary Meeker 2019 年互联网报告中指出，美国用户花在移动智能设备上的时间已经超过了电视。Netflix 在北美拥有近 7000 万订户，考虑到通过家庭账户「多人合用一个账号」的情况存在，它在北美这个一共不到四亿人口的市场中，渗透率可能已接近饱和。

Netflix 创下了单季度用户增长记录|Statista

激增的用户和观看时长甚至影响到了不少地区的网络基础设施。因为 Netflix 提供的是高清的电影和电视剧，所以常年占据着互联网流量中一块巨大份额。2018 年，Sandvine 的互联网流量报告显示，Netflix 占据了世界互联网所有下行流量中的 15%。3 月，在收到当地政府的相关要求后，Netflix 已经降低了多个地区视频流的「默认清晰度」，包括墨西哥、澳大利亚和印度，以减少自己对网络运营商带来的冲击。

根据财报，Netflix 本季度收入 57.7 亿美元，相比去年同期增长 27.7%。虽然用户数量的增长大幅超越此前预期，但实际收入相比此前预期却并没有太多提升。Netflix 表示这是因为美元汇率在世界范围内的走强，影响了海外市场的收入。

值得一提的是，Netflix 终于迎来了史上第一次单季度的「正向现金流」。此前 Netflix 虽然一直在财报中对外宣称「盈利」，但实际上这种盈利是通过一系列财务操作实现的。简单来说，Netflix 会将当下的内容制作成本分摊到未来几年，作为「未来的成本」。但 Netflix 实际的现金流仍然常年为负，所以此次现金流转正，收入大于支出，算是 Netflix 首次有了「真正盈利」的记录。

「供给端停摆」

疫情笼罩下，Netflix「消费端」增长强势，「供给端」的隐患同时正在蔓延。

尽管 Netflix 表示，疫情期间公司能以远程工作的方式正常运行，在短期的未来能把疫情影响降到最低。但实际情况却是自 3 月以来，整个好莱坞的所有制片厂都因疫情停摆，目前还没有具体的「复工」时间表。如果这样的情况持续下去，Netflix 的整个内容制作计划都可能被打乱，也可能因此蒙受巨大损失。

当下，Netflix 已成为全世界在新内容制作上投入最大的公司。自 2016 年开始，它开始在原创内容上大量投入资源，打造了包括《纸牌屋》、《黑镜》、《罗马》、《爱尔兰人》在内的大量原创剧集和电影，也正在展现出对美国各大电视、电影奖项的「统治力」。

针对这一情况，Netflix 首席内容官 Ted Sarandos 表示，「我们 2020 年新片的拍摄工作已经基本完成，2021 年新片的拍摄工作进度也已经相当超前了。」Netflix 目前有超过 200 个项目正在后期制作当中，而大部分动画制作、剪辑、和后期都可以通过「远程工作」的方式进行。包括未来的一些剧本创作工作，也在以同样的方式推进中。

但这一切仍不能完全抵消疫情的影响。Netflix 正加大力度，推动那些已经进入最终制作的节目能够正常上线，同时也加强了向第三方购买内容的力度。而疫情每多持续一天，它在内容制作上面临的难题也会多加重一分。

不确定的未来

Netflix 目前在全球拥有超过 1.8 亿订阅用户，市值也膨胀至 1800 亿美元，比肩迪士尼。但它的未来仍然充满了不确定性。

尽管本季度 Netflix 实现了正向现金流，但之所以会出现这样的表现，完全是因为 Netflix 在疫情期间大幅减少，或者说延迟了一些内容制作和市场营销的费用支出，才实现了账面上的「盈利」。未来，Netflix 的增长压力依然严峻，近几年已经投入到内容制作的资金，会逐步在未来几年的财务成本中显现。对业务模式极为单一的 Netflix 而言，只有借助付费用户的增长才能实现持续盈利。

去年初，Netflix 提高了订阅服务的价格，也引发了用户的强烈反弹。之后的 19 年第二季度，Netflix 在北美的付费订阅用户数不增反降。此后 Netflix 明确表示在可预见的未来都不会再有涨价的计划。

与此同时，整个流媒体视频的市场竞争也在变得越来越激烈。去年 11 月，迪士尼上线了自家的流媒体服务 Disney+，月费 6.99 美元。到今年，仅仅 4 个月时间，付费订阅用户就突破了 5000 万。HBO 也正计划推出一个全新的 HBO Max 流媒体服务，囊括 HBO 旗下全部内容，并加码原创内容。

Netflix 目前仍然在这个市场中处于领跑位置，从原创内容的制作，到国际化的程度，但成就耀眼的同时也伴随着逐渐陡增的压力。在疫情造就的这波用户增长表现过后，如何保证持续增长的节奏，将内容制作和发布的流程调整回正常节奏，将是 Netflix 更重要的长远议题。