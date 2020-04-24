比尔·盖茨：控制新冠疫情并重新开放经济需采取五方面措施

北京时间4月24日消息，亿万富翁慈善家比尔-盖茨（Bill Gates）在周四的博客文章中概述，全球需要采取哪些行动来制止新冠大流行并重新开放经济。

盖茨表示，全球必须改善新冠病毒治疗方法、疫苗、检测和接触者追踪，并需研究审视开放经济的政策。他把此次大流行病比作一场战争。

盖茨说：“在第二次世界大战期间，包括雷达、鱼雷和密码破解在内的大量革新使战争得以更快地结束。大流行病也是如此。”盖茨一直在为抗击疫情发声，并将此次疫情传播描述为“噩梦般的情形”。

盖茨在需要革新的五个方面阐述如下：

治疗：盖茨承认许多治疗方法可能会失败，但他乐观地认为某些方法可以成功减轻新冠病毒负担。他说，公众将需要一种有效率达95%的治疗方法，以使人们在公众聚会（例如足球比赛或音乐会）时感到安全。他指出了使用血浆或抗体、抗病毒药和羟氯喹的潜力。

疫苗：盖茨表示，目前“没有特效药”，使人们恢复某种正常生活的唯一途径是通过疫苗。但他警告说，将新疫苗推向市场通常需要五年的时间。盖茨表示，他乐观地认为疫苗可能会在18个月内出现，最短可能9个月，最长或达两年。

检测：盖茨表示，美国需要优先考虑并加快新冠病毒的检测速度，以便在一天内就能获得结果。医务工作者都应该有检测的机会，而无症状病患应等所有有症状病患接受检测后再接受检测。公众也应该得到可在家中进行测试的机会，不管是快速检测或是送往实验室的检测。

接触者追踪：盖茨说，与新冠阳性病患保持密切接触的人应优先进行检测和自我隔离。盖茨认为，大多数国家/地区都将遵循德国的接触者追踪范例，这要求诊查那些阳性病患，并使用数据库来确认对他们进行了随访。

开放：盖茨认为，大多数发达国家将在未来两个月内进入疫情的第二阶段，即“半正常”状态，尽管人们仍要实行社交隔离。他表示，一些国家必须向其他实行广泛检测的国家学习经验。官员们将不得不根据风险和收益进行权衡。