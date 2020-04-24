美股涨跌不一，野村称今年苹果iPhone订单预计仅1.9亿部

北京时间4月24日消息，星期四美股涨跌不一，纳指尾盘下跌，微跌0.63点。截至收盘，道指涨39.44点，涨幅为0.17%，报收23515.26点；标普500指数跌1.51点，跌幅为0.05%，报收2797.80点；纳指跌0.63点，跌幅为0.01%，报收8494.75点。



▲ 纳指微跌0.63点

美国主要科技巨头多数上涨，脸书涨1.56%，亚马逊涨1.52%，苹果跌0.39%，NetFlix涨1.25%，Alphabet涨1.04%，微软跌1.21%。

中国主要科技股绝大多数下跌，网易跌1.67%，爱奇艺跌1.57%，拼多多跌5.71%，微博涨0.03%，腾讯音乐跌1.62%，阿里巴巴跌2.25%，京东跌0.11%，趣头条跌4.6%。

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：云集（涨7.17%），人人公司（涨6.65%），如涵控股（涨5.56%），小牛电动（涨5.26%），世纪互联（涨5.1%），乐居（涨4.6%），嘉楠科技（涨3.5%），无忧英语（涨3.49%），携程网（涨3.04%），信而富（涨3.0%），途牛（涨2.71%），趣店（涨2.53%），宜人贷（涨2.38%），蘑茹街（涨2.37%），达内科技（涨2.35%），易车网（涨1.91%），兰亭集势（涨1.66%），流利说（涨1.25%），搜狗（涨0.91%），正保教育（涨0.84%），信也科技（涨0.6%），云米（涨0.53%），乐信（涨0.25%），搜狐（涨0.25%），陌陌（涨0.17%），UT斯达康（涨0.04%）。

下跌的公司包括：虎牙（跌0.32%），中通（跌0.62%），简普科技（跌0.67%），老虎证券（跌0.69%），新浪（跌0.69%），前程无忧（跌0.85%），欢聚集团（跌0.87%），搜房网（跌0.88%），蔚来（跌0.97%），优信（跌1.27%），触宝（跌1.55%），58同城（跌1.56%），汽车之家（跌1.58%），好未来（跌1.83%），百世（跌1.95%），华米（跌2.1%），360金融（跌2.13%），微贷网（跌2.3%），斗鱼（跌2.34%），金融界（跌2.44%），团车（跌2.45%），小赢科技（跌2.46%），猎豹移动（跌2.56%），新东方（跌2.72%），凤凰新媒体（跌2.86%），宝尊电商（跌2.95%），跟谁学（跌3.05%），中芯国际（跌3.11%），富途控股（跌3.37%），迅雷（跌3.5%），500彩票网（跌3.61%），网易有道（跌3.95%），哔哩哔哩（跌7.25%），唯品会（跌7.64%），1药网（跌8.53%），寺库（跌10.59%），品钛（跌12.2%）。

▲ 优信宣布完成与Golden Pacer的交易

优信昨天宣布与Golden Pacer达成补充协议，修订和补充了双方之前达成的与剥离优信助贷业务有关的协议。优信曾在2019年7月12日和9月30日宣布与Golden Pacer达成相关协议。由于相关机构去年第四季度公布了与助贷和债务催收相关的法规以及出现新冠疫情，双方一直在讨论这些事件对汽车融资以及2019年9月30日达成协议中条款的影响。经过评估和协商，双方昨天达成补充协议。根据协议，自2019年11月起，优信把整个2C区域内业务剥离给Golden Pacer，不再为与2C跨区域业务相关的助贷提供担保。另外，根据Golden Pacer今、明两年的盈利情况，优信有权买进前者部分优先股，持股比例不超过流通股的18.4%。补充协议签署后，双方即完成相关交易。根据由独立董事和无利害关系董事组成的审计委员会的建议，优信董事会批准了协议。

▲ “换电”模式符合新能源汽车补贴政策，蔚来一度涨逾3%

4月23日，财政部、工信部、科技部、发展改革委发布关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知。通知从即日起实施。根据通知，从今年起，未来3年补贴标准将在上一年基础上分别退坡10%、20%和30%。通知首次规定补贴前指导价不得高于30万元，这意味着补贴前售价在30万元以下(含30万元)的新能源乘用车才能获得补贴。为鼓励“换电”新型商业模式发展，加快新能源汽车推广，“换电模式”车辆不受此规定限制。根据通知内容，蔚来汽车由于采用“换电模式”，还将继续享受2020年的补贴标准，独享高端新能源汽车补贴政策。蔚来采用自动化的“换电”技术，客户只须等待数分钟，即可完成电池更换过程。蔚来已建成沿高速公路的电池更换网络。受此消息影响，今天常规交易中蔚来股价一度摸高3.2美元，涨幅达到3.6%。蔚来股价最终报收3.05美元，下跌0.04美元，跌幅为1.3%。

美国/国外科技股

其他国外科技股多数下跌，其中上涨的公司包括：GoPro（涨4.33%），Groupon（涨3.92%），速汇金（涨2.92%），Yelp（涨2.87%），黑莓（涨2.82%），iRobot（涨2.11%），IBM（涨1.71%），赛门铁克（涨1.51%），Slack（涨1.41%），Fibit（涨1.33%），摩托罗拉系统（涨1.33%），Box（涨1.27%），戴尔科技（涨0.41%），Uber（涨0.32%），诺基亚（涨0.3%），PayPal（涨0.04%）。

下跌的公司包括：AMD（跌0.04%），艺电（跌0.1%），美光科技（跌0.32%），思科（跌0.34%），Zynga（跌0.4%），博通（跌0.4%），Adobe（跌0.42%），甲骨文（跌0.57%），Spotify（跌0.74%），英伟达（跌0.75%），eBay（跌0.89%），索尼（跌0.99%），恩智浦（跌1.1%），惠普公司（跌1.15%），高通（跌1.16%），VMware（跌1.23%），西部数据（跌1.35%），Salesforce（跌1.57%），动视暴雪（跌1.64%），爱立信（跌1.67%），SAP（跌1.67%），英特尔（跌1.76%），LendingClub（跌1.94%），Lyft（跌1.99%），Twitter（跌2.04%），Pinterest（跌2.13%），特斯拉（跌3.62%），Snap（跌5.58%）。

▲ 野村证券称今年苹果iPhone订单或仅为1.9亿部

尽管部分同行因新冠疫情而受益，但苹果却不是这样。疫情对供应链的影响，以及因全球经济受重创对需求的影响，打乱了苹果2020年的计划。根据以往的经验，苹果将在今年秋季发布首款5G机型iPhone 12。但不断有传言称受疫情及其对消费者购买力的影响，iPhone 12发布将会跳票。野村证券分析师杰夫·卡瓦尔（Jeff Kvaal）认为，“iPhone 12发布时间将跳票4-6周”，订单变化是苹果范围更广泛的今年下半年计划变更的一部分，将导致“苹果2020年生产计划适度降低”。卡瓦尔指出，“目前，苹果订单在向iPhone 11/SE型号倾斜，苹果改变订单可能是它对供应商承诺的一部分，也可能是担心疫情会削弱高端5G手机的销售。我们仍然对所谓的5G超级周期持谨慎态度，在4G周期，换机时间就明显延长了，运营商提高了营销活动的针对性。”鉴于苹果以往分阶段削减订单的历史，他预计苹果订单还会缩水。他估计今年iPhone订单为1.9亿部，低于当前普遍预期的逾2亿部。卡瓦尔维持对苹果股票的“持有”评级和240美元的目标股价，比苹果当前股价低约14%。但是，华尔街对苹果要乐观得多。在37位分析师中，苹果得到28个“买入”评级，6个“持有”评级和3个“卖出”评级，平均目标股价为307.91美元，比当前股价高约10%。

▲ 苹果换芯消息、市场认为需求只是短期增长双重打压，英特尔下跌

彭博社星期四刊文称，苹果计划从2021年开始销售搭载自主处理器的计算机。据悉，苹果有意明年发布至少一款搭载自主处理器的Mac计算机，但在开发3款处理器，表明苹果“将使更多Mac产品弃用英特尔处理器”。报告还指出，台积电将利用5纳米工艺为苹果生产处理器。苹果、英特尔和台积电没有就此消息发表评论。受此消息影响，常规交易中，英特尔股价下跌1.06美元，跌幅为1.76%，报收于59.04美元。股市收盘后英特尔发布了第一季度财报，虽然1.45美元的调整后每股收益，以及198亿美元的营收双双超过分析师预期。英特尔对第二季度每股收益预期低于分析师，但对营收预期高于分析师。受疫情影响，更多上班族居家办公，对笔记本和云服务的需求出现增长，拉升了对英特尔PC和服务器芯片的需求，但分析师认为这种拉升作用是短期的。盘后交易中，英特尔股价一度下跌3.47美元，跌幅达到5.88%。