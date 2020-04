Rust 语言 2019 调查报告发布：它为什么流行不起来？

从 2019 年下半年至今,不到一年的时间内,Rust 语言确实接二连三地掀起过一些波澜。从微软探索将 Rust 作为 C 和 C++ 的安全替代方案开始,Rust 吸引了越来越多的目光:内核维护者表示愿意接受用 Rust 开发 Linux 驱动;AWS 也伸出橄榄枝,宣布赞助 Rust;微软更进一步,在今年年初开发并开源了受 Rust 启发的新编程语言 Verona;最近,苹果也站出来拥抱它,将 C 代码移植到 Rust。

此外,Rust 连续四年在 StackOverflow 开发者调查中蝉联“最受开发者喜爱的编程语言”。有意思的是,其中 97% 的受访者并未使用过 Rust,他们对 Rust 语言的喜爱,仍停留在“想学习”的阶段。

近日,Rust 官方博客发布了 2019 年度的 Rust 语言调查报告。其中有些问题也许能够解释为什么 Rust 语言如此被关注,却一直没有真正流行起来。

该调查共收到以 14 种不同语言完成的 3,997 份回复,使用英语的受访者人数占比最高,为 69.6%,其次是 10.8% 的中文受访者。调查报告中特地指明,非英语受访者希望有自己所使用语言的 Rust 文档,在中文使用者中,这一要求占比尤其高。对此,官方也正着手进行翻译工作。

在所有受访者中,有 82.8% 的人使用过 Rust;7.1% 的受访者曾经使用过,但现在已停用;另有 10.1% 的受访者表示从未使用过 Rust。与上一年的调查结果相比,用过 Rust 的受访者比例显著增加(75%→82.8%)。其中,绝大多数使用 Rust 的受访者是后端开发人员。

调查数据显示,受访者参与的大多数 Rust 项目(43%)较为小型,通常包含 1,000-10,000 行代码。中型到大型(总代码行超过 1 万行)的 Rust 项目也呈上升趋势,从 2016 到 2019 年,这一数据从 8.9% 增长到 16%,到 23%,再到现在的 34%。

使用 Rust 时,Vim 和 VSCode 是最受欢迎的编辑器,其次是 Intellij。

在操作系统上,Linux 占据主导,55% 的受访者选择在 Linux 上进行 Rust 开发;Windows 和 macOS 势均力敌,分别占比 24% 和 23%。

上文提到,有 7.1% 的受访者使用过 Rust 后又停用了。对于这部分用户,停止使用 Rust 的最大原因是所在的公司不再采用 Rust。学习曲线、缺少所需的库、缺乏 IDE 支持等也是常见的阻碍因素。

关于部分从未使用过 Rust 的受访者,大多数人表示“想学习”,但“公司未采用”。可见,公司采用与否对个人的语言学习还是有不小程度的影响。

受访者指出,如果公司愿意采用,且 Rust 有更多的库和更好的 IDE 支持的话,他们愿意更多地使用 Rust。

其次,受访者认为 Rust 的学习曲线和互操作性还有待改善。就互操作性而言,更多用户希望 Rust 能与 C 语言有更好的互操作性,R 和 C++ 紧随其后。

不止如此,更高的市场渗透率、更稳定的库、更好的平台支持等等,都是开发者所希冀的。对于用户来说,生产力是工作的重要目标,成熟度左右着 Rust 的吸引力,而现在,Rust 显然还不够成熟。

调查报告原文: https://blog.rust-lang.org/2020/04/17/Rust-survey-2019.html