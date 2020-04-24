解决“数据鸿沟”：微软发起开放数据运动

微软发起了一项“开放数据运动”，旨在帮助解决迫在眉睫的“数据鸿沟”，并帮助各种规模的组织实现数据的利益以及它所支持的新技术。

针对“数据鸿沟”一说，微软方面做出解释称，尽管数据和 AI 有了巨大的增长，但这些技术仅集中在少数公司中。例如，在线互动中生成的数据的 50% 是由不到 100 家公司收集的。少数公司可以实现数据和人工智能的优势，而其他行业则被抛在后面。

并表示，“这种数据鸿沟给社会带来了严峻的挑战，如果不加以解决，可能会导致巨大的经济力量流向少数几个国家和公司。例如，根据当前趋势，普华永道（PWC）预测，人工智能产生的经济价值中约有 70% 会累积到两个国家：美国和中国。但是我们认为，不断增长的数据鸿沟是不可避免的。通过做更多的工作来开放和共享数据，组织可以释放价值，共享专业知识并使数据对所有人都更有用，从而使每个人都能以自己无法承担的方式受益。通过现在采取行动并团结起来，更多的各种规模的民间社会组织，政府和企业将能够实现数据的全部价值。”

根据介绍，这项新计划将分三个阶段进行：

• 首先，微软将发布有关如何处理与他人共享数据的原则。

• 其次，他们计划到 2022 年启动基于协作数据的 20 个新协作。微软表示，这将包括与领导开放数据运动的组织合作，例如纽约大学 Tandon 工程学院的 Open Data Institute 和 The Governance Lab（GovLab）。这些新的合作将首先着眼于解决连接性挑战，解决 COVID-19，帮助城市和政府在数据上进行协作以及推进数据驱动的医疗保健。微软还将使他们的社会影响计划默认为“open”。

• 最后，他们将投资于工具，框架和模板，这些工具，框架和模板将使共享数据更加容易。

微软已经制定了五项原则来指导这一计划，即数据必须是开放的、可用的、授权的、安全的和私有的。其中，使数据可用则是关键。

微软首席知识产权顾问 Jennifer Yokoyama 在帖子中写道：“缩小数据鸿沟是一个巨大的挑战。但是，如果我们能够共同努力在开放数据上取得进展，那么对于各种规模的组织以及整个社区而言，其收益都是巨大的。我们致力于做出自己的贡献，我们期待与他人合作并向他人学习，以便每个人都能意识到数据的好处。”