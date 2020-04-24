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传感器物理特性决定，三星可能无法解决Galaxy S20 Ultra近距离自动对焦问题

2020/4/24 8:47:21来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月24日消息 自从三星Galaxy S20 Ultra发布以来，该机的相机系统就一直被自动对焦问题所困扰，虽然该公司已经通过早期的固件更新在很大程度上解决了这一问题，但有一个特殊的问题可能没有那么容易解决。

IT之家了解到，使用Galaxy S20 Ultra拍摄近距离物体的照片可能会导致结果不一，在最坏的情况下，相机会出现自动对焦失败，导致拍摄的照片模糊不清。近日，一位三星会员版主在韩国论坛的帖子中谈到了这个问题，并透露可能无法通过固件更新来修复。

据三星版主介绍，由于S20 Ultra的传感器尺寸增大，导致S20 Ultra的景深较浅、焦距在10cm以上，因此在近距离拍摄物体时可能会出现对焦失败的情况。更重要的是，由于焦距是由镜头规格决定的，所以这个缺点很难通过软件来修正

换句话说，在一般的拍照场景中，自动对焦对于Galaxy S20 Ultra来说应该已经不是问题了，但是由于焦距比一般的长，所以在近距离拍摄时还是会出现失焦的情况（Galaxy S20和S20+的焦距略短，因为它们使用的是不同的主摄像头传感器）。基本上，这是Galaxy S20 Ultra的108MP摄像头的物理特性决定的，该机的机主们可能要必须要忍受这个缺点了。

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关键词：三星S20 Ultra

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