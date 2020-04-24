千元新机vivo Y50官宣：骁龙665+5000mAh电池，即将开售

IT之家4月24日消息 今日，vivo正式宣布Y系列新机vivo Y50即将上线。Y50延续了Y系列的产品特性，配备5000mAh电池与后置四摄，售价1698元，将于4月27日在vivo官网以及各大电商平台正式开售。

vivo Y50搭载高通骁龙665处理器，配备最高8GB LPDDR4X内存与128GB存储，采用三卡槽设计，最大支持256GB内存扩展。

续航方面，vivo Y50内置5000mAh电池，支持18W双引擎闪充。

设计方面，vivo Y50采用6.53英寸极点屏，拥有2340×1080 FHD+分辨率与90.7%屏占比。

vivo Y50前置1600万自拍相机，能够识别103个基础面部特征点，后置四摄。其中，主摄像素为1300万，具备F/2.2大光圈，支持PDAF相位对焦；另外三枚镜头分别为800万像素广角摄像头、200万像素微距摄像头以及200万像素景深摄像头。广角镜头可提供120°的视野，微距镜头可提供4cm的最近对焦距离，景深镜头可辅助相机进行背景虚化。

IT之家了解到，vivo Y50搭载高通骁龙X12基带，最高支持400Mbps下行速率，同时Wi-Fi支持拥有MU-MIMO技术的802.11ac。

系统体验方面，vivo Y50支持Jovi语音助手、智慧识屏、智慧场景、智慧桌面等，内置全新游戏魔盒8.0、4D游戏震感等功能。