17岁小码农登One World演唱会，开发疫情网站点击过10亿！

上周末，「One World：Together at home」群星线上演唱会创造了历史，被称为我们这个时代的Live aid，盛况空前。文摘菌也熬夜蹲守在电脑前，观看了这场盛会。

在Lady Gaga、霉霉、碧梨、陈奕迅、张学友等一众音乐圈大咖倾情献唱间隙，竟然出现了一位17岁的高中生码农，作为程序员界的代表参加了这场盛会，可以说是程序员在文艺界的“猿生巅峰”了！

这个00后程序员立刻吸引了文摘菌的注意，相貌平平还没成年，他凭什么能够代表全世界的程序员应邀出席？？？

简单搜索之后，文摘菌立刻服气了。这个17岁男孩来自美国华盛顿州，名叫Avi Schiffmann，被邀请参加演唱会的原因是他自己设计了一个疫情统计网站，追踪全球的新冠病毒感染情况。

由于开始时间早并且信息详实、数据准确，目前这个网站已经有了超过一亿的点击量，在全球都引起了不小的反响，包括fast.ai创始人Jeremy Howard等众多大佬都关注了他的Twitter。

Schiffmann的网站使用“网络抓取”的编程策略，对来自全球不同来源（世界卫生组织，疾病预防控制中心，韩国联合通讯社）的数据进行整理，显示最新的COVID-19病例数，并且每分钟自动更新。在谣言和恐慌泛滥的政治化大流行中，该站点被《纽约客》称为疫情期间的数据“看门狗”。

值得一提的是，这位高中生早在2019年12月29日就开始关注疫情，并且开始了自己这个”大项目“，比丁香医生还早20天。那时候美国还没有确诊病例，特朗普还和家人在Mar-a-Lago度假。

先附上Schiffmann网站链接（文末），感兴趣的同学可以来看看这个高中生设计的全球瞩目的网站长什么样。

页面简洁，数据权威详实，一看就是老手



虽然只有十七岁，但这位高中生的网站设计颇为成熟。页面简洁、字体配色合适，再加上和权威信源实时同步的数据，绝不逊色于大公司几十人的技术团队设计维护的网站。

当疫情主要在中国传播时，这个网站主要记录中国各个省的确诊人数、疑似人数、死亡人数和治愈人数等信息，Avi Schiffmann在接受媒体采访时表示，那时候Schiffmann就意识到这是一场可怕的灾难，于是他就决定做这么一个网站，汇总每天的疫情信息。

疫情主要集中在武汉时，他获取信息的来源主要是湖北和其他省份的卫生部门网站。

而当春节过后疫情开始在全球肆虐时，Avi Schiffmann对网站进行了改版，在网页开始一栏显示全球各个国家的疫情数据，然后是各大洲的统计数据，并开始对美国、德国、英国、意大利等疫情严重的国家进行按地区统计。

除了疫情信息，Avi Schiffmann的网站还包括疫情地图、病毒百科等栏目。

通过疫情地图可以看到各个国家的疫情情况，病毒百科则介绍了冠状病毒的基本情况，包括如何防治，并鼓励大家如果咳嗽或打喷嚏一定要佩戴口罩，另外还对一些假信息进行辟谣，以及对疫苗的进展进行更新，可以说是非常全面了。

目前该网站的点击量已经超过一亿，很多人都会日常通过该网站了解疫情的最新情况，Avi Schiffmann表示，目前这个网站已经获取了大量全球浏览者，只有60%左右的浏览者来自美国。

网站也受到了网友的一直好评，Avi Schiffmann在Twitter上也有了3.7万个关注者，其中包括fast.ai创始人Jeremy Howard。

十年码龄还创过业，偶像是乔布斯

Geekwire在报道Schiffmann时表示，对于一个还在上高中、准备上大学、还要参加黑客马拉松和滑雪比赛的孩子来说，要承担的事情简直太多了。

Schiffmann却表示自己对这个网站“非常积极” ，并且99%的业余时间都在学习新技术，他自己透露，目前手头正在进行“10个不同的项目” ，他说他的主要目标是有朝一日做出一些令人难以置信的东西，并通过创建自己的公司来改变世界。

在接受democracynow连线采访时，Avi Schiffmann表现的很自然，丝毫不像一个高中生，他表示自己7岁就开始写代码，已经有十年码龄了。

目前Avi Schiffmann在西雅图的默瑟岛高中就读，现在还在参加贝尔维尤社区学院的一个Running Start项目。

根据《纽约客》的报道，Schiffmann七岁时就开始通过看YouTube视频自学编程，并且已经建立了三十多个网站。他说：“编程是一种很好的创意方式。” “你无需输入画笔或其他工具，只需输入一些单词并创建一个冠状病毒站点即可。”

他在小学阶段就开始了自己的第一个网站项目——“棒球中心”，他在这个网站上整理了该县高中体育比赛的得分，汇总了全球抗议活动的消息，并显示了火星上的天气预报。

这次的疫情数据网站项目，也是Schiffmann多年信息可视化网站的经验整合。

Schiffmann周一通过电子邮件回复GeekWire的采访时表示：“我把大部分业余时间都花在了这件事上”，“我每天收到大约100封电子邮件，提醒我修复bug、请求添加特征等等，所以我一直在努力（向疫情网站）添加新东西。”

Schiffmann说: “我的目标是通过多种方法获取数据，使网站成为有关冠状病毒信息的最佳场所……刚开始时，我把自己当成疫情的一个局外人，我从来没有想到它会影响到我个人”，他补充说，“现在西雅图附近的死亡和感染让我有点害怕”。

在Schiffmann的领英页面上，Schiffmann说他有“多年的网页开发、跨平台移动开发以及使用Adobe和类似工具进行UI和UX设计的经验” ，以及“对流行的3D建模软件的丰富知识” 。

另外，他还表示自己是一家名为Mojave的软件公司的联合创始人，同时也是倡导人类探索和火星定居的火星协会的志愿者。

在Mojava的网站介绍中，这是一款语音到文字的AI系统，据称比同类产品准确率高出15%，但是目前网站的功能好像还在完善中，网站创建于2020年1月，也许当时Schiffmann将99%的课余精力都投入到了疫情网站的开发中，所以耽误了这个小创业公司的发展。

文摘菌的猜测也从Schiffmann的Github贡献情况得到了验证，从2019年11月到2020年1月初，Schiffmann在GitHub上的工作量也归零了，大概也是在忙于建设疫情网站。

Schiffmann的计划是让网站尽可能长久地运行下去，目前他已经通过网站接受了200多人的捐赠，这让他可以支付服务器的费用，并根据能够对相关信息随着时间的推移进行调整，下一步Schiffmann计划将疫苗进度和其他一些信息也可以以图形的方式显示。

“我最喜欢的引用是史蒂夫 · 乔布斯的话，”Schiffmann说。“因为那些疯狂到认为自己能够改变世界的人，才是真正能够改变世界的人。”