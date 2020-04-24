苹果iPhone SE 2今日开售，这有一份给新用户的选购指南

IT之家4月24日消息 上周，苹果公司在其官网更新2020款iPhone SE。这款特殊手机的上一代还是四年之前发布的，也许正因如此，它得到了空前的关注量，新浪数码发布的相关新闻在24小时内就超过了100万讨论量。

时隔一周之后，今天，这款产品在全球范围内正式开售。但我们相信仍有人不太确定自己是不是需要这款产品，或之前并非苹果产品用户，不熟悉苹果的购买渠道。

因此在iPhone SE开售日，写出这篇选购指南，献给这部分用户。

1）小钢炮型产品适合哪些用户？

在我们前天的评测视频中，其实已经多次提及了iPhone SE的优势，以及适合人群。

这是一款小屏产品，在目前旗舰手机不约而同的屏幕越来越大的状态下，苹果能重启SE系列，并给它配上最新的A13系列芯片（而不是A12）这点颇为特殊。虽然它是去年的旗舰芯片，但放在今天，整个手机行业依然没有其他芯片性能超过它，无论是日常使用还是做AR游戏等相对极限的用途，A13的性能都比骁龙865强大。而且放在一个4.7寸的小屏产品里，更具便携性能。这也正好是目前手机稀缺的特性。

另外，3299的价格在安卓旗舰纷纷涨价的今年也算是一点意外。

因为A13的引导，才能让这款苹果的低价手机有了比肩旗舰iPhone 11 Pro系列体验，所以我们相信，很多仍在使用iPhone 6甚至老手机的用户一定是它的用户，可以不用犹豫的换新；若目前已经是iPhone 11系列，则换机倒没有必要，不过可以考虑当做第二部备用机。Home键在疫情这个特殊时期也许会比faceID更实际。

而对目前正在使用安卓手机的用户来说，iPhone SE的价值则更多在iOS的生态，这其中既包括比安卓世界要规范得多的App Store，以及苹果对隐私等重要信息的保护（这是国内安卓用户最大的痛点）；也涵盖AR等创新用用。甚至跟Mac电脑，耳机（AirPods），手表（Apple Watch），汽车（Carplay）等向外延展的部分相连。

iPhone只是其中一环，但确实是离用户最近也是最重要的一环。3299这个价格能让安卓用户没太多负担的进入苹果的生态中。

2）正版的渠道也很重要

在确定需求后，第二个问题是，去哪买？

确实，对果粉来说，这可能根本不是问题，打开苹果官网，或亲自去线下Apple Store零售店就可以。

但对非果粉来说，仍有可能被各种第三方渠道所干扰。尤其是在国内，用户很习惯在网上购物，各种第三方线上渠道也相对较多，但需要注意的是，并非所有都是靠谱渠道。

据我们了解，在国内，iPhone SE独家预购渠道包括京东和天猫的Apple授权线上经销商，以及苹果公司自己的渠道，Apple Store零售店、Apple.com.cn也就是他们的官网、天猫Apple Store官方旗舰店和Apple官方微信公众号。

官网和Apple Store是我们推荐的最省心渠道，并且有经验的用户都知道，苹果自己的渠道服务也是最好的（例如14天无条件退换之类）；京东和天猫的授权线上经销商也比较靠谱。

另外，苹果公司跟中国的运营商也有合作，中国移动、中国电信、中国联通和Apple授权经销商也在今天开始发售iPhone SE，这些也是很不错的选择。

苹果官网的授权经销商列表

说完了比较靠谱的选择，自然也有些不靠谱的。因为苹果产品在国内名气大和受欢迎程度高，自然会有不法分子看准这个机会。此前两年，国内媒体就曾报道过山寨Apple Store的存在。

还是那句话，果粉们可以一眼辨真假，但更多人对苹果并不那么熟悉，没办法分辨这个装修风格甚至员工服饰都跟正版Apple Store高度相似的店面是不是山寨版。另外更难分辨的是线上店面，他们打着官方授权的旗号，但售卖的可能是山寨/翻修产品，维修也是街边小店水准，服务更可能只是一句空话，产品真出问题，可能会再也找不到人。

要分辨哪些线上渠道是苹果官方授权的也很简单，其实苹果官网就有Apple 授权线上经销商名单，https://www.apple.com.cn/buy/reseller/internet.html 在此名单之外的购买产品或相关服务请谨慎。