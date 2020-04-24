苏宁易购上线核酸检测服务，首批覆盖41座城市

IT之家4月24日消息 4月23日，苏宁易购联手爱康，上线新冠核酸检测预约服务。消费者线上预约，在选定地点采样后，24小时内可获得检测报告。首批覆盖41座城市，除北上广深一线城市以及众多省会城市外，服务还覆盖到地级市。

目前，国内部分省市要求外地人员在住酒店、上飞机时，应持有7日内的核酸检测呈阴性的证明。除出差、复学等迁徙行为外，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友也表示，来自境外、高风险区，以及有密切接触史的人，需要做核酸检测。

据介绍，苏宁易购上线的新冠核酸检测服务，联合已纳入政府指定的新型冠状病毒核酸检测的第三方检测机构，严格按照国家相关要求采集咽拭子样本，并配合第三方检测机构严格按照国家相关要求，对采集的样本进行保存，运输，并由第三方检测机构来完成检测。

IT之家了解到，消费者通过苏宁易购可预约检测，搜索“新冠核酸检测”进入相应界面按提示预约下单，下单成功后会收到含有卡号及卡密的短信，随后通过电话预约检测时间及地点，并在预定的时间前往所选检测地点即可进行采样。采样完成后24小时内便可获取检测报告。

苏宁易购上线的新冠核酸检测服务，目前已经覆盖国内41家城市，除北上广深一线城市外，南京、杭州、济南等多个省会城市也已开通检测服务。此外，苏宁易购还将服务下沉，覆盖了南通、芜湖、潍坊、宜昌、安顺等众多地级市。同时，苏宁易购Super会员使用新冠核酸检测服务，在相应的的城市还将享受不同程度的优惠专享价格。