“大黄狗”也要冲上抗疫一线了！帮助医生治疗新冠病人

据外媒报道，机器人制造商波士顿动力周四宣布，旗下四足机器人“Spot”——俗称“大黄狗”——已经被波士顿一家医院用来协助新冠病人的治疗。目前，公司已经制定更具野心的计划，来扩展大黄狗机器人的使用范围，以在疫情期间协助医疗工作人员。同时，公司也将机器人上使用的软件与硬件开源，以便其他医院和机器人制造商效仿。

自上周开始，哈佛大学布莱根妇女医院就一直在使用Spot机器人，对新冠病毒疑似患者进行远程鉴别分类。目前，波士顿动力正将Spot部署为远程医疗机器。Spot使用自定义安装的iPad或差不多大小的屏幕，帮助医生、其他医疗工作人员和他们的患者实现视频会议。

“今天是Spot作为移动远程医疗平台，参与波士顿当地医院的工作并协助医疗人员远程鉴别分类患者的第二周，”公司在一份声明中写道，“我们正在听取他们的反馈，了解如何改进Spot的功能，同时也深受鼓舞，因为我们的机器人正在帮助护理人员减少接触潜在传染性患者的时间。”

波士顿动力还表示，将继续深入远程医疗的研究。公司希望让自己的Spot机器人在对抗新冠疫情过程中发挥更加关键的作用。公司目前正在积极研究远程生命检查，以便Spot机器人可以通过使用热感摄像技术，执行测量体温和呼吸频率计算等任务。

“我们已将外部开发的逻辑应用于外部安装的RGB摄像头，以捕捉血管收缩的变化和测量脉搏，”公司称，“我们正在评估测量血氧饱和度的方法。”

未来，公司还希望Sopt机器人可以成为公共区域（如公共交通枢纽、医院或新冠病毒分类临时医院等）的消毒工具，利用紫外线对这些地方进行消毒杀菌。