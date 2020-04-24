石头手持无线吸尘器H6续航专项测试：三种模式三种续航，打扫卫生不慌不忙

4月1日，石头科技发布了首款自有品牌手持吸尘器产品H6，正式进军手持吸尘器市场。



在《石头手持无线吸尘器H6评测体验：价格厚道，清理效果看得见》文章中，IT之家已经对产品进行了深度体验，本篇文章，IT之家将对石头手持无线吸尘器H6续航能力进行详细测试。

H6最大的配置亮点是采用了动力型聚合物锂电池，相较于同类产品普遍采用的圆柱锂电池，聚合物电池有着高续航、长寿命、重量轻等优势，官方宣称，石头无线吸尘器H6充满电后的工作时间最多可长达90分钟（节电模式），标准模式下的续航时间为45分钟，强劲模式续航时间为10分钟，基本能够满足一个家庭的日常清洁工作所需时间。

为了准确记录H6的续航时间，IT之家这里选择了最原始和粗暴的测试方式——将满电的H6在锁定模式（无需长按扳机即可持续吸尘）下，分别启动节能模式、标准模式、强劲模式，通过秒表计时。

首先，在100%的电量下，我们开启了H6的标准吸力，此时此刻显示屏记录H6可以在该模式下持续工作45分钟。

在这个状态下持续工作20分钟之后，屏幕显示H6还可以工作24分钟，此时此刻电量还剩余55%，这组数据基本与官方宣传的保持一致，也就是说，标准模式工作20分钟，H6耗电45%。

紧接着，我们开启了H6的强劲模式，按照官方的宣传，H6在满电的情况下，强劲模式可以工作10分钟。在电量剩余55%的情况下，屏幕显示H6在该模式下仍可以工作将近6分钟（5分51秒）的时间，强力模式开启2分钟，耗电19%。

紧接着，我们又测试了节能模式，此时此刻，H6的屏幕显示36%的电量下，节能模式可以工作将近29分钟（28分55秒）。随后我们开启了20分钟的节能模式，H6的屏幕显示还可以工作8分钟左右（8分39秒），剩余电量为12%，20分钟节能模式耗电24%。

小结：

通过上述的实测数据，我们可以获得两个结论——

1、三种模式协同搭配，H6的续航是完全可以满足正常家庭的日常使用的。

2、无论是强劲模式、标准模式还是节能模式，IT之家实测的H6续航表现基本符合官方的宣传数据。

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